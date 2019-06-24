Вступ 2019: гаряча лінія абітурієнту і тренувальні дні для подачі документів в університет

Для участі у реєстрації тестового кабінету учасник має:

Також вступники зможуть ознайомитись з інтерфейсом кабінету, заповнити інформацію у відповідних полях, спробувати подати тестові заяви до закладів.

Це буде можливо на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

На сторінці генерації даних ознайомитись з покроковою інструкцією та виконати її.

На головній сторінці сайту перейти за посиланням "Генерація даних для тестування".

Важливо, що після завершення тестового періоду всі кабінети будуть видалені з системи, тобто їхнє подальше використання вступниками буде неможливим.

Реєструвати ж реальні кабінети можна буде вже з 1 липня.

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Подати через них заяви – з 10 до 16 липня для тих, хто вступає на основі співбесіди або вступних іспитів, до 22 липня – для тих, хто вступає на основі сертифікатів ЗНО або творчих конкурсів.

Також стартувала гаряча лінія МОН та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2019 року.

Звернувшись на гарячу лінію вступники зможуть отримати відповіді на такі питання:

що таке конкурсний бал і як він розраховується;

скільки заяв можна подати на бюджетну і контрактну форми навчання;

якими пільгами можна скористатись під час вступу.

На сайті МОН створено новий розділ: "Вступна кампанія 2019".

Там можна знайти відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступу на всі рівні вищої освіти, інфографіки, відеороз’яснення та офіційні документи.

"Ми дуже просимо абітурієнтів ознайомитися з матеріалами розділу, спробувати знайти там відповідь на своє запитання, перш ніж панікувати.

Крім того, фахівці Міністерства проведуть серію семінарів для приймальних комісій.

Сьогодні почали роботу консультативні телефонні лінії МОН та приймальня громадян, куди вступники зможуть звернутися впродовж усієї вступної кампанії", – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

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