Чи будуть готові перші класи до 1 вересня? Найкращі та найгірші області називає Гриневич

Регіони не надто поспішають з закупівлями для НУШ для першачків.

Наразі найкраще впорався Київ, у лідерах також Сумська та Одеська області. Натомість Запорізька та Франківська області справляються найгірше.

Про це повідомила на Координаційній раді з питань впровадження реформи в сфері освіти міністр Лілія Гриневич, передає прес-служба МОН.

За словами міністра, торік вчасно забезпеченими відповідним обладнанням були лише класи в Сумській області та місті Києві:

"Цього року всі закупівлі мають бути здійснені вчасно, ми віддали освітню субвенцію НУШ на місця значно раніше, ніж минулого року". Гриневич повідомила, що станом на 5 липня місцевими органами по країні закуплено трошки більше 17% дидактичних матеріалів, 20% від потреби меблів, 15% від потреби комп’ютерного обладнання.

Столиця уже обладнала майбутні перші класи меблями на 65%, дидактикою – на 64,8%, комп’ютерною технікою на 30%.

За словами міністерки, серед найкраще підготовлених до нового навчального року, окрім Києва, також Сумська (меблі закуплено на 57,1% від потреби, дидактика –27%, комп’ютерне обладнання – 37,6%) та Одеська (меблі закуплено на 36,9% від потреби, дидактика – 34,8%, комп’ютерне обладнання – 10,6%) області.

Найповільніше рухаються Івано-Франківська та Запорізька області – закупили лише близько 11% від потреби.

Співфінансування місцевих органів самоврядування для НУШ по країні близько 33%. Найбільше власних коштів дала Волинська область, яка за рахунок своїх бюджетів подвоїла інвестиції в НУШ.

Цьогоріч Нова українська школа охопить майже 1 млн українських дітей.

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