1,2 млрд на першокласників. Кабмін і МОН розписали, що мають купувати школи

До 1 вересня 2019 року школи мають закупити конкретний перелік товарів.

Його визначив Кабінет міністрів, який також розподілив і направив на це у області 1,215 млрд гривень.

Кошти, відповідно до постанови, підуть на навчання вчителів та закупівлю обладнання для першокласників в межах реформи "Нова українська школа" у 2019-2020 навчальному році.

Реклама:

1,2 млрд грн виділили на першокласників. Фото alebloshka/Depositphotos

Передбачається, що, як і торік, ці кошти використовуватимуться на засадах співфінансування.

Обласні центри повинні будуть докласти не менше 30% власних коштів (формула 70 на 30), райони і ОТГ – не менше 10% (формула 90 на 10), а гірські території та населені пункти на лінії зіткнення – лише 5% (формула 95 на 5).

Загальний обсяг субвенції на обладнання – 950 млн грн – розподілятиметься за таким принципом:

25% на дидактичні матеріали

40%на сучасні меблі для початкових класів

35% на музичні інструменти та комп'ютерне обладнання

Такий детальний розподіл цього року заклали спеціально, пояснює очільниця Міністерства освіти та науки Лілія Гриневич:

"Це уникнення людського фактору у розподілі... Кошти діляться відносно кількості учнів, кількості класів та кількості шкіл з початковою школою".

При цьому на закупівлю виділили на 2 місяці більше часу.

Реклама:

"Напередодні цього навчального року ми мали великі проблеми з затримками в закупівлях обладнання для Нової української школи, – пояснює міністерка.

Торік ми спрямували цей мільярд на новий освітній простір у квітні, сподіваючись, що органи місцевого самоврядування зможуть оперативно використати ці кошти. На жаль, так не сталося.

Тому цього року ми відправили кошти ще на 2 місяці раніше. Тобто на місцях матимуть півроку, щоб підготуватися до нового навчального року".

Інші 260 млн грн цієї субвенції буде спрямовано на підвищення кваліфікації вчителів, що братимуть перший клас у 2019-2020 навчальному році.

Нагадаємо, що раніше уряд створив Координаційну раду, яка допоможе впроваджувати реформу НУШ на місцях, зокрема контролюватиме використання виділених коштів.

Вас також може зацікавити: