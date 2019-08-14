Як отримати дублікат диплома про вищу освіту. Пояснює МОН

Щоб отримати дублікат документа про вищу освіту (диплома) та/або додатка до нього, треба подати письмову заяву до вишу, який видав документ.

Це можна зробити особисто або через уповноваженого представника.

Щоб отримати дублікат документа про вищу освіту треба звернутися до вишу

Якщо заклад, де ви навчалися, реорганізували, то звернутися треба до його правонаступника. Йдеться про випадки приєднання, злиття чи ліквідації закладу вищої освіти.

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Якщо немає правонаступника або виш не здійснює освітню діяльність (анульовано ліцензію, не було переміщено з непідконтрольної території), то заяву треба подавати до МОН.

Міністерство визначить заклад, який видасть дублікат.

У заяві зазначте: ПІБ, дату народження;

серію та номер документа, що посвідчує особу і громадянство;

місце проживання, телефон;

найменування ЗВО та дату його закінчення;

назву документа, дублікат якого замовляється;

причину замовлення дубліката;

інші відомості, які вважаєте важливими;

згоду на обробку персональних даних.

Заяви до МОН подаються на адресу 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10 або на скриньку ez@mon.gov.ua

Отримати дублікат документа про вищу освіту можна у МОН

Інформація в дублікаті відтворюється на основі тих даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Інформація про документи почала вноситися ЗВО в базу з 2000 року.

Якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБО, то виш може використати для підтвердження цього копії документа, а також архівну довідку про навчання та виписку з журналу видачі документів про вищу освіту чи акт знищення первинного документа про вищу освіту.

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Якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБО, а також недоступні архіви ЗВО, то можна:

звернутися до суду – він має встановити юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти;

підтвердити отримання диплома офіційним листом відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа "Apostille" МОН України або вчинення консульської легалізації.

Відтак необхідно подати заяву до МОН для визначення закладу, який видасть дублікат. До заяви треба додати копію рішення суду чи офіційного листа щодо підтвердження апостилю.

Якщо необхідно відновити диплом, отриманий на непідконтрольній Україні території Криму чи Донбасу до 2000 року, то процедура є такою ж, як описано вище.

Здобувачам з Криму та Донбасу треба спершу звертатися до МОН

Якщо ж йдеться про виготовлення дубліката документа, виданого з 2000-го до 2014 року і внесеного в ЄДЕБО, то:

здобувачам з Криму – треба звернутися з письмовою заявою до МОН для визначення закладу, що видасть дублікат;

здобувачам з Донбасу – треба звернутися з письмовою заявою до правонаступника або ЗВО, переміщеного з непідконтрольної території. В іншому разі – подати письмову заяву до МОН для визначення закладу, що видасть дублікат.

До заяви необхідно додати копію первинного документа (диплом та додаток до нього).

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