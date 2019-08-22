Як визначити "людський" вік котів та собак? Не все так просто

Люди люблять приписувати домашнім улюбленцям людські особливості.

Комусь це може видатися дурницею, але визначити "реальний" котячий вік або собачі роки насправді важливо.

Це допомагає ветеринарам якісніше надавати допомогу тварині, пише Time.

Існує старий міф про те, що один звичайний рік дорівнює семи рокам для собак і кішок.

У цьому насправді є логіка.

Люди помітили, що при оптимальному догляді собака середнього розміру живе приблизно одну сьому життя свого хазяїна.

Проте не кожний собака середнього розміру.

Собаки і кішки старіють по-різному, частково через особливості та розмір породи. Фото AllaSerebrina/Deposiphotos

Як визначити вік собаки за людськими мірками

Собаки і кішки старіють по-різному, частково через особливості та розмір породи.

У більших тварин життя зазвичай коротше, ніж у менших.

Тому вчені тепер використовують іншу методологію, щоб визначити, скільки років домашній тварині.

Сучасні ветеринари ділять собак на шість категорій:

цуценята (до пів року),

юніори (0.5 - 0.75 року),

дорослі ( від 0.75 до 6.5 року),

зрілі (6.5 - 9.75 року),

старі (9.75 -13 років)

і дуже старі (більше 13 років).

Порода собак і пов'язані з нею розміри є одними з ключових факторів, що впливають на тривалість життя.

Проте харчування і вага, ймовірно, наступні за важливістю.

Але це все ще не відповідає на питання, скільки років вашій тварині.

Якщо ви вирішили з'ясувати, чи буде ваш пес закінчувати середню школу або готуватися до виходу на пенсію за людськими мірками, для цього потрібно зіставити етапи життя людини і собаки.

Горизонтальна вісь показує календарні роки, вертикальна вісь – "собачі" (small dog – собака маленького розміру, medium dog – середнього, large – великого, giant – гігантського розміру)

Маленькі, середні, великі і гігантські собаки старіють з різною швидкістю.

Так само визначають вік котів.

Тільки з ними трохи простіше – майже всі дорослі кішки однакого розміру, тому цей фактор не суттєво впливає на котячий вік.

Горизонтальна вісь показує календарні роки, вертикальна вісь - "котячі" (kitten - кошеня, junior - юний кіт, prime - кіт в розквіті сил, mature - зрілий, senior - старий, geriatric - дуже старий)

Якщо ви зрозуміли, що ваш улюбленець довго не проживе, але не хочете з ним прощатися, є вихід.

У Китаї тепер клонують котів. Правда, всього лиш за 35 000$.

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