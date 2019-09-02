Нова керівниця МОЗ представила 7 радників: список – джерела

Нова очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька представила колективу міністерства своїх радників.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці МОЗ.

Джерела "Української правди" розповіли, хто серед призначених.

До списку входять Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімов, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Сімоненко.

Ольга Голубовська – позаштатний головний спеціаліст МОЗ при Раїсі Богатирьової. Людина з групи впливу Петра Багрія.

Вона керувала напрямком "інфекційні хвороби". Просувала пегільовані інтерферони для лікування гепатиту С, єдиним постачальником цих препаратів був монополіст Петро Багрій.

Олександр Чумак – людина з орбіти впливу Петра Багрія, який є співвласником компанії "ІнтерХім", що у свій час масово виготовляла препарати зі вмістом "кодеїну", що має наркотичний ефект. Держлікслужба попереджала фармвиробника про необхідність взяти під контроль виробництво цих препаратів.

Окрім того, Чумак був помічником нардепа Олега Мусія, який за часів регіоналки Раїси Богатирьової очолював Громадську раду при МОЗ.

Дмитро Раімов – політтехнолог, засновник "Свободной школы журналистики", засновник Агенції кризових комуникацій "НЕТ".

Михайло Загрійчук – лікар-хірург, науковий співробітник в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України.

Андрій Гук – заступник директора Державної установи "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України". Активний громадський та політичний діяч, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", експерт в охороні здоров’я.

На своїй сторінці у Фейсбук Гук виступив за реформу медицини, але без Уляни Супрун.

Андрій Семиволос – головний лікар в АПЗ "Київський міський дитячий діагностичний центр".

У 2014 році на Семиволоса подав до суду тодішній керівник Національного інституту раку Ігор Щепотін за пости лікаря у Фейсбук. Щепотін вимагав 50 тисяч гривень моральної компенсації за критику на його адресу.

Олена Сімоненко – старший проектний менеджер з децентралізації Офісу реформ Кабінету Міністрів України.