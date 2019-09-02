Нова керівниця МОЗ представила 7 радників: список – джерела

Нова очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька представила колективу міністерства своїх радників.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці МОЗ.

Джерела "Української правди" розповіли, хто серед призначених.

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До списку входять Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімов, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Сімоненко.

Ольга Голубовська – позаштатний головний спеціаліст МОЗ при Раїсі Богатирьової. Людина з групи впливу Петра Багрія.

Вона керувала напрямком "інфекційні хвороби". Просувала пегільовані інтерферони для лікування гепатиту С, єдиним постачальником цих препаратів був монополіст Петро Багрій.

Олександр Чумак – людина з орбіти впливу Петра Багрія, який є співвласником компанії "ІнтерХім", що у свій час масово виготовляла препарати зі вмістом "кодеїну", що має наркотичний ефект. Держлікслужба попереджала фармвиробника про необхідність взяти під контроль виробництво цих препаратів.

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Окрім того, Чумак був помічником нардепа Олега Мусія, який за часів регіоналки Раїси Богатирьової очолював Громадську раду при МОЗ.

Дмитро Раімов – політтехнолог, засновник "Свободной школы журналистики", засновник Агенції кризових комуникацій "НЕТ".

Михайло Загрійчук – лікар-хірург, науковий співробітник в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України.

Андрій Гук – заступник директора Державної установи "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України". Активний громадський та політичний діяч, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", експерт в охороні здоров’я.

На своїй сторінці у Фейсбук Гук виступив за реформу медицини, але без Уляни Супрун.

Андрій Семиволос – головний лікар в АПЗ "Київський міський дитячий діагностичний центр".

У 2014 році на Семиволоса подав до суду тодішній керівник Національного інституту раку Ігор Щепотін за пости лікаря у Фейсбук. Щепотін вимагав 50 тисяч гривень моральної компенсації за критику на його адресу.

Олена Сімоненко – старший проектний менеджер з децентралізації Офісу реформ Кабінету Міністрів України.