Нові умови вступу в коледжі і технікуми. Що планують змінити

Спрощені програми навчання, вперше прийом сертифікатів ЗНО 4 років та вступні іспити у будь-яких комбінаціях.

Так зміни пропонує МОН у проєкті "Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2020 році".

У разі подачі результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%. Фото: gpointstudio/Depositphotos

Серед них ТОП-8 найбільш важливих рішень.

Вступники на основі 11-ти класів зможуть подати для вступу сертифікати ЗНО з визначених предметів або складати вступні іспити на власний розсуд у будь-яких комбінаціях.

У разі подачі результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%.

За словами Олега Шарова, очільника директорату вищої освіти і освіти дорослих абітурієнт може складати вступні іспити або використовувати сертифікат ЗНО.

– Ми повинні віддати перевагу тій формі вступного випробування, яка користується більшою суспільною довірою. Оскільки більшою суспільною довірою користується ЗНО, то ми встановили, що різницю між ними повинна складати 25%. Це дозволить надавати перевагу вступникам з результатами ЗНО, – зазначив очільник директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

За його словами, навіть якщо заклади фахової передвищої освіти будуть завищувати оцінку зі вступного іспиту, то оцінка ЗНО, помножена на 1,25, це перекриє.

Вперше для вступу на основі 11-ти класів ви зможете подавати сертифікати ЗНО 4 років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів.

Вступати у заклади фахової передвищої освіти на навчання за скороченою програмою зможуть не тільки ті, хто має диплом кваліфікованого робітника, але й ті, хто раніше здобув вищу освіту.

Можна отримати другу, третю та будь-яку наступну фахову освіту за бюджетні кошти.

Так, вступники, які раніше вже здобували освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти держбюджету, мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту. Відшкодовувати кошти за період попереднього навчання не потрібно.

Прийом заяв і документів для тих, хто вступає на базі 9-ти класів буде з 1 до 13 липня, вступні іспити та творчі конкурси — з 14 до 21 липня, зарахування на бюджет — не пізніше 18:00 29 липня.

Для тих, хто вступає на базі 11-ти класів, реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня.

Прийом заяв та документів закінчується 22 липня для тих, хто вступає на основі співбесід або вступних іспитів.

29 липня — для тих, хто вступає тільки на основі сертифікатів ЗНО.

Вступні іспити та творчі конкурси проводять з 23 до 28 липня, зарахування на бюджет — не пізніше 12:00 8 серпня.

Однією з умов для зарахування всіх вступників - це укладений договір про надання освітніх послуг між закладом та вступником (за участю батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників), зокрема при вступі на бюджет.

У разі зарахування на контракт додатково укладається договір між закладом освіти та фізичною або юридичною особою про відповідні фінансові зобов’язання.

Пропозиції до проєкту Умов можна надсилати до 19 жовтня на скриньку shykova@mon.gov.ua.

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