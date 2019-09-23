Щодо посади радилась з Гриневич: Ганна Новосад про рішення очолити міністерство освіти

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23 вересня 2019

Нова міністерка освіти та науки України Ганна Новосад не одразу погодилася стати міністром, а щодо посади радилася з Лілією Гриневич та командою МОН.

Про це в інтерв’ю "Українській правді.Життя" розповіла сама очільниця відомства.

"Погодилася я дійсно не одразу. Треба було вирішувати дуже швидко. Мала кілька днів", - розповіла Ганна.

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Фото Дмитра Ларіна, УП

До походу в парламент Ганна очолювала директорат  стратегічного планування та євроінтеграції в МОН в команді Лілії Гриневич. 

"Якби не було підтримки, у тому числі команди, у складі якої я раніше працювала, це рішення було б набагато складнішим.

Для мене було дуже важливо, що і Лілія Гриневич, і Павло Хобзей, Вадим Карандій та інші колеги, з якими я працювала, підтримували мене, бо ми проговорювали таку можливість (що Ганна стане міністром – УП).

Це надавало більшої впевненості в тому, що буде пул людей, які залишаться зі мною і працюватимуть далі, і які мають авторитет у спільноті.

Я дуже поважаю Лілію Михайлівну. Ми залишаємося в чудових стосунках, тому я точно буду звертатися до неї за порадами.

Зараз ми працюємо над різними варіантами і над форматами співпраці".

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Велике інтерв'ю Ганни Новосад


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