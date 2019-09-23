Тракторист влітку може заробляти до 80 тисяч, моя зарплата – вдвічі менша: міністр МОН про реформу профтехосвіти

"Ми дуже б хотіли перевернути піраміду, коли у нас величезний відсоток іде в заклади вищої освіти, а всього близько 30% іде до закладів професійної освіти.

Це неправильно хоча б тому, що багато дітей втрачають можливість отримувати в майбутньому кращу зарплату".

Про це в інтерв’ю "Українській правді. Життя" розповіла нова очільниця МОН Ганна Новосад.

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Фото Дмитра Ларіна, УП

За її словами, вона нещодавно зустрічалася з представником великого аграрного бізнесу, який вкладає кошти зокрема у професійну освіту.

"У нього банально немає трактористів та інших працівників. Він каже: в мене тракторист у літній період отримує 70-80 тисяч гривень зарплати. Ця зарплата вдвічі більша, ніж моя зарплата міністра", – пояснює важливість профтехосвіти міністерка.

Вона переконана, що після школи випускник чи випускниця мають обирати: вони хочуть здобути робітничу кваліфікацію і швидко вийти на ринок праці, чи отримати вищу освіту:

"І та, і та сфера мають бути адекватно, ефективно побудовані. Не може бути пріоритетом або те, або те".

Міністерка переконана, що професійна освіта має надавати кваліфікації і вчити тим професіям, які дійсно затребувані на ринку праці. А зміст програм і самі напрямки підготовки мають бути більш гнучкими і сучасними – це те, над чим МОН буде точно працювати.

Новосад також розповіла, що потрібно оновити освітній простір, але його складно швидко полагодити, бо це великі інвестиції.

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"Тому маємо сконцентруватися на тому, аби інвестувати держкошти в меншу частину закладів професійної освіти, але найкращих".

МОН планує фінансувати багатопрофільні центри підготовки, які матимуть нормальну оплату і хороших фахівців, які відповідатимуть запиту роботодавців.

За словами міністерки, зараз в Україні є понад 700 закладів професійно-технічної освіти.

"Чи дійсно нам потрібна така кількість, чи є сенс тримати в області кілька закладів, які готують за однією й тією ж професією? І той, і інший заклад ми утримуємо або з державних, або з місцевих коштів.

І що маємо на виході? Відсутність обладнання, жалюгідний стан приміщень і утримання будівлі ні до чого хорошого не приводять.

Тут питання не просто закрити чи когось звільнити, а як обмежені кошти спрямовувати у найкращі заклади, підтримувати найкращих, робити спроможних успішнішими. Це адекватна мета політики".

Новосад пояснює, що профтехосвіта залишиться пріоритетом МОН.

Міністерство продовжить працювати з Європейським Союзом, з проектом, який починали минулого року. А також планують отримати кредити інших фінансових інституцій для модернізації профосвіти.

"Ще ми дуже хотіли б розвинути державно-приватне партнерство в сфері освіти – це те, чого просять роботодавці: дайте можливість мати більший вплив на заклади професійної освіти і допомагати там, де держава не справляється.

Зараз хочемо краще вивчити, які є механізми зараз і який запит у роботодавців. І тоді співставити".