"Зами працюватимуть без самовольних бажань, інакше це саботаж": очільниця МОЗ про кадрові рішення

Зоряна Скалецька (раніше Черненко), новопризначена міністерка охорони здоров’я, пояснила кадрові рішення нового керівництва відомства.

Це вона зробила на своїй першій прес-конференції на посаді очільниці МОЗ у відповідь на запитання журналістів "Української правди".

Журналісти уточнили, зокрема, хто формує кадру політику, за яким принципом обираються радники і заступники. І чи не вважає нова міністерка конфліктом інтересів те, її радником стала людина, яка є співвласником фармацевтичної компанії.

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Раніше джерела "Української правди" розповіли, що серед призначених радників: Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімов, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Сімоненко.

– Більшість з них я знала. І знаю, чим вони можуть зараз допомогти, – сказала Скалецька про радників.

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька. Фото із її сторінки у Фейсбук

За словами Скалецької, Олександр Чумак, який є співвласником фармкомпанії "ІнтерХім", готовий до роботи та не матиме повноважень, які дозволять діяти йому у власних інтересах:

– Я скажу так: його бачення, як ми можемо сформувати фармполітику в Україні. Фармполітика – це не закон, це певні підходи. Якщо він їх подасть і ми сформуємо і затвердимо урядом. Тобто це не є тільки його бажання чи моє бажання. Це урядова позиція. Якщо вона всіх влаштує.

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Повірте, у нас до сих пір не сформована за всі роки не була фармполітика. Я неодноразово зверталась на різних конференціях, прошу всіх учасників ринку: "Сядьте між собою і домовтеся хоча б про якісь базові речі, які ви точно можете державі від себе представити: чи то по ПДВ, чи по чомусь іншому".

Але вони не можуть між собою домовитися, значить, ми маємо це зробити від своєї сторони. Визначити ключові речі, ключові позиції. Він на сьогодні сказав, що він готовий. Він напише – ми подивимся. Це не означає, що це буде на все життя.

– Тобто конфлікту інтересів немає? – перепитала УП.

– Сьогодні мене цікавить, чи він [Олександр Чумак] готовий написати фармполітику. Я зрозуміла ваше запитання, повноваження будуть лише по формуванню політики, а не по прийняттю певних рішень, які стосуються призначення якихось привілеїв, пріоритетів чи можливостей, – додала міністерка.

Також вона пройшлася по деяких інших своїх радниках.

– Пані Голубовську всі знають як найкращого фахівця. Вчора ми зустрічалися з головою громадського здоров’я і пані Голубовською. Вони прекрасно доповідали ситуацію по біобезпеці. І жодного конфлікту, який роздутий, як мені кажуть, в медіа, бо я не встигаю читати ці всі повідомлення, я вчора на розмові не побачила, – сказала Скалецька про Ольгу Голубовську, колишнього позаштатного головного спеціаліста МОЗ при Раїсі Богатирьовій, яку пов'язують з Петром Багрієм.

Андрій Семиволос – головний лікар в АПЗ "Київський міський дитячий діагностичний центр". За словами Скалецької, він поставив на хороший управлінський рівень звичайний комунальний заклад охорони здоров’я.

Про Олену Сімоненко, яка була старшим проектний менеджером з децентралізації Офісу реформ Кабінету Міністрів України міністерка розповідає так:

– Вона працювала в офісі реформ, займалася децентралізацією, ми неодноразово перетиналась по питаннях, які стосувалися охорони здоров’я і госпітальних округів. Нам зараз ця інформація і допомога потрібна.

Про Андрія Гука, заступник директора Державної установи "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України", який виступив за реформу медицини без Уляни Супрун, Скалецька розповіла:

– Він є представником медичної спільноти, асоціації, котрі дуже активно працюють, можуть представити...

Скалецька додала, що її заступники будуть працювати тільки згідно з дорученнями міністра "без жодних власних самовольних бажань".

– Якщо з них щось робитиме поза дорученням міністра, це буде питання того, що відбувається саботаж. Якщо у вас буде така інформація по будь-якому заму, будь ласка, надавайте. Дякую!

УП також уточнила своє запитання про те, хто ж формує кадрову політику в МОЗ:

– Так а хто? – відповіла міністерка.

– Ви сама чи вам хтось дав цих радників?

– В сенсі, дав? Я знаю цих людей або мені про них розказували інші люди.

Наприклад, про Младену, яку я знаю, яка є моєю студенткою з Могилянки. Інформували про її активну роботу в BRDO і в прем’єр-міністра.

І нічого поганого я в цьому не бачу, якщо вона і всі інші можуть влитися в команду і напрацьовувати, що потрібно по освіті і науці, наприклад, – запевнила Скалецька.