Тато в декреті: держсекретар МОЗ пішов до суду через своє звільнення урядом

Державний секретар МОЗ Артем Янчук, якого звільнив уряд за засіданні у суботу ввечері, 12 жовтня, оскаржуватиме своє звільнення у суді, оскільки на момент звільнення він уже був у декреті.

Про це він написав у Facebook і виставив фото під Окружним адміністративним судом.

Він пояснює, що з 9 жовтня - у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:

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"Виконання обов’язків згідно з прямою нормою Закону про державну службу покладаю на Директора Директорату стратегічного планування і євроінтеграції Ірину Литовченко".

Далі він повідомив про це прем’єра, міністра та її заступника.

"12 жовтня з новин дізнаюся про своє звільнення, а 15 жовтня на сайті з’являється текст відповідного Розпорядження.

Текст розпорядження достатньо лаконічний "Звільнити Янчука Артема Олександровича з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України відповідно до частини першої статті 87-1 Закону України "Про державну службу".

І більше нічого. Даному акту не вистачає хіба що першого абзацу. Наприклад, "скасувати Конституцію України, Кодекс законів про працю, Закон "Про відпустки" і т.д.". Мабуть тоді воно б мало більш завершений вигляд.

А якщо серйозно – думаю марно говорити про те, що дане розпорядження немає нічого спільного ні з Конституцією ні з законами України. Однак це вже питання до суду. Будемо доводити що в Україні діють Українська Конституція і закони".

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Замість Янчука тимчасовим в.о. держсекретаря призначили Інну Солодку. Держсекретар - це керівник усіх державних службовців, тож має право їх звільняти тощо.

Про це рішення уряду першою повідомила колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Вона заявила, що питання про звільнення Янчука на засіданні уряду було внесено з голосу главою МОЗ Зоряною Скалецькою.

Раніше Солодка очолювала юридичний департамент Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру та працювала у юридичній службі МОЗ за часів Раїси Богатирьової, після чого працювала у Мінагрополітики на посаді директора департаменту правової роботи.

У зверненні до глави уряду Супрун заявила, що так "легітимізували рейдерське захоплення МОЗ, і такі дії "розходяться з деклараціями".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що юридичну оцінку ухваленого рішення він "залишить юристам", а для нормальної роботи міністерства "міністру має бути комфортно працювати з в.о. Держсекретаря".

Міністерка МОЗ Зоряна Скалецька теж відреагувала на ситуацію:

За її словами, рішення про звільнення ухвалено за статтею 87-1 закону "Про державну службу":

"За нею, держслужбовець категорії "А" може бути звільнений за ініціативи органу, який призначав його на цю посаду, за поданням Прем'єр-міністра або профільного міністра, протягом 4 місяців з моменту призначення очільника Уряду чи керівника центрального органу виконавчої влади.

При цьому звільненого держслужбовця одночасно зараховують за штат відповідного держоргану, зі збереженням усіх прав та гарантій, передбачених Законом "Про держслужбу". Янчука було зараховано за штат міністерства і збережено всі права та гарантії".

Про новопризначену Інну Солодку Скалецька сказала:

"Вона проявила себе як спеціаліст, що розуміється в праві та знає, що таке Закон і його обов’язковість для всіх".