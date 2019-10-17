Вінниця стала одним із найбільш дружніх міст у світі для дітей. Версія ЮНІСЕФ

Вінниця виграла міжнародну премію "Child Friendly Cities Inspire Awards" серед найбільш дружніх до дітей міст у світі.
Про це повідомляє Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ).
Перемогу Вінниці приніс проект шкільного бюджету участі, який став найкращим у світі прикладом залучення дітей до міського врядування.
|Проект номінували у категорії "Участь дітей та молоді у житті міста". Фото ЮНІСЕФ
Місто провело конкурс дитячих ініціатив на впровадження змін у школах, відібрало 11 найцікавіших ідей та профінансувало їх з місцевого бюджету на загальну суму 1 мільйон гривень.
Детальніше про проект можна дізнатись із відео.
Проект номінували у категорії "Участь дітей та молоді у житті міста".
Вінниця змагалась із містами-суперниками з В’єтнаму, Німеччини, Хорватії і Угорщини. Перемогу в номінації Вінниця розділила з Хошиміном, що у В’єтнамі.
Претендентів оцінювали за чотирма критеріями:
- продемонстровані результати,
- креативність та інновації,
- можливість та доцільність повторення реалізованого проекту,
- відповідність принципам ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді".
Організація започаткувала премію у 2019 році у рамках Всесвітньої ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді".
Так ЮНІСЕФ відзначає найкреативніші, найінноваційніші та надихаючі рішення міст, спрямовані на покращення життя дітей та молоді.
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