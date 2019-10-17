Вінниця стала одним із найбільш дружніх міст у світі для дітей. Версія ЮНІСЕФ

Вінниця виграла міжнародну премію "Child Friendly Cities Inspire Awards" серед найбільш дружніх до дітей міст у світі.

Про це повідомляє Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

Перемогу Вінниці приніс проект шкільного бюджету участі, який став найкращим у світі прикладом залучення дітей до міського врядування.

Реклама:

Проект номінували у категорії "Участь дітей та молоді у житті міста". Фото ЮНІСЕФ

Місто провело конкурс дитячих ініціатив на впровадження змін у школах, відібрало 11 найцікавіших ідей та профінансувало їх з місцевого бюджету на загальну суму 1 мільйон гривень.

Детальніше про проект можна дізнатись із відео.

Проект номінували у категорії "Участь дітей та молоді у житті міста".

Вінниця змагалась із містами-суперниками з В’єтнаму, Німеччини, Хорватії і Угорщини. Перемогу в номінації Вінниця розділила з Хошиміном, що у В’єтнамі.

Претендентів оцінювали за чотирма критеріями:

Реклама:

продемонстровані результати,

креативність та інновації,

можливість та доцільність повторення реалізованого проекту,

відповідність принципам ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді".

Організація започаткувала премію у 2019 році у рамках Всесвітньої ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді".

Так ЮНІСЕФ відзначає найкреативніші, найінноваційніші та надихаючі рішення міст, спрямовані на покращення життя дітей та молоді.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.