Що ви знаєте про гарбузи? Пройдіть наш ТЕСТ

Осінь – це сезон гарбузів!

Якщо вас в дитинстві перегодували гарбузовою кашею, і тепер ви сприймаєте цей плід лише як декорацію до Геловіну – то дуже дарма, гарбуз – напрочуд корисна рослина.

Гарбуз багатий бета-каротином, який у нашому тілі перетворюється на вітамін А. Також він містить каротиноїди, які здатні діяти як антиоксиданти, тобто нейтралізувати вільні радикали та потенційно захистити нас від певних видів раку.

Пройдіть наш тест, щоб зрозуміти, наскільки цікавим, різноманітним та смачним може бути гарбуз.