Тест

Що ви знаєте про гарбузи? Пройдіть наш ТЕСТ

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18 жовтня 2019

Осінь   це сезон гарбузів! 

Якщо вас в дитинстві перегодували гарбузовою кашею, і тепер ви сприймаєте цей плід лише як декорацію до Геловіну то дуже дарма, гарбуз напрочуд корисна рослина. 

Гарбуз багатий бета-каротином, який у нашому тілі перетворюється на вітамін А. Також він містить каротиноїди, які здатні діяти як антиоксиданти, тобто нейтралізувати вільні радикали та потенційно захистити нас від певних видів раку.

Пройдіть наш тест, щоб зрозуміти, наскільки цікавим, різноманітним та смачним може бути гарбуз. 

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Гарбуз – це…

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До родини гарбузів також відноситься:

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Всі частини гарбуза – їстівні.

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Який сорт гарбуза найсолодший та найкраще смакує з м’ясом?

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Гарбузове насіння допомагає від глистів.

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Страшні обличчя для Геловіна завжди вирізали саме з гарбузів.

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Якого розміру краще купувати гарбуз?

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Про що свідчать “синці” на гарбузі?

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В українських традиціях дівчина підносила гарбуза хлопцеві за якого не хотіла йти заміж. А про що свідчила пов’язана на плід стрічка?

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