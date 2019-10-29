МОН проти, щоб вчителі працювали 40 годин на тиждень

Міністерство освіти й науки (МОН) проти впровадження 40-годинного робочого тижня для вчителів.

Так у відомстві відреагували на ініціативу партії Голос передбачити відповідну норму у законопроєкті "Про повну загальну середню освіту".

Про це заявила Міністр освіти й науки України Ганна Новосад 29 жовтня 2019 року, під час спілкування з пресою в Маріуполі.

Ганна Новосад, очільниця МОН

"Сьогодні під Верховною Радою України планується акція протесту освітян.

Причина – правка партії "Голос" до законопроєкту "Про повну загальну середню освіту", яка передбачає впровадження 40-годинного робочого тижня для педагогів.

Я б хотіла звернутися до наших освітян і запевнити, що Міністерство категорично не підтримуватиме таких новацій", – стверджує міністерка.

Варто нагадати, що наразі педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин про­тягом навчального тижня.

Також Новосад додає, що наразі ця правка є погано пропрацьованою і не дає відповідей на запитання, як саме будуть захищені вчителі за функціонування такої системи, як ці години будуть обліковуватись тощо.

"Наша ціль, щоб новий Закон "Про повну загальну середню освіту" створив більше можливостей та інструментів для успішної роботи вчителів, а не додатково зарегулював їхню працю", – відзначила Ганна Новосад.

Вона зауважує, що система оплати праці педагогів потребує реформування.

Зокрема, МОН вважає доцільним внести окремі надбавки до зарплати вчителів у посадовий оклад.

"Ненормальна ситуація, коли надбавки за своєю вагою у заробітній платі вчителів можуть переважати над посадовим окладом – це робить вчителів вразливими до зловживань з боку місцевої влади та адміністрації шкіл.

Ми виступаємо за те, щоб кількість надбавок була зменшена, але лише шляхом їхнього внесення в посадовий оклад, від якого буде розраховуватися усе подальше зростання заробітної плати.

Наприклад, надбавка за престижність, на нашу думку, має стати частиною посадового окладу вчителя", – каже очільниця МОН.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.