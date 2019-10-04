Очільниця МОН хоче змінити академічні стипендії

Потрібно збільшити розмір академічної стипендії, але скоротити кількість її одержувачів.

Про це міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Академічна стипендія повинна бути чимось, що складніше отримати, але її сума повинна бути більшою", – сказала Новосад.

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Очільниця МОН Ганна Новосад

Також міністерка підкреслила, що поки готових рішень щодо цього питання немає.

"На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, оскільки проект бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати", – додала Новосад.

Зараз, за словами міністерки, відбуваєтсья вивчення витрат на стипендії.

Потім у МОН проведуть аналіз та приймуть рішення.

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