Назвали лауреатів Нобелівської премії з хімії. Що важливе вони відкрили

Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії з хімії.

Нагороду розділили Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Вітінгем та Акіра Йошіно.

Про це повідомляє офіційний сайт премії.

Реклама:

Нобеля дали за вклад у розробку літій-іонних акумуляторів.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg