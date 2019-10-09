Назвали лауреатів Нобелівської премії з хімії. Що важливе вони відкрили

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9 жовтня 2019

Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії з хімії.

Нагороду розділили Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Вітінгем та Акіра Йошіно.

Про це повідомляє офіційний сайт премії.

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Нобеля дали за вклад у розробку літій-іонних акумуляторів.

"Літій-іонні акумулятори використовують у всьому світі.

Вони підживлюють портативні електронні пристрої, які ми використовуємо для роботи, навчання, спілкування, прослуховування музики тощо.

Також завдяки ним стали можливі електрокари та відновлюванні джерела енергії, наприклад, променева енергія Сонця, вітер тощо", – йдеться на сайті нагороди. 

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Нагадаємо, що цього року Нобелівську премію з фізіології та медицини дали за дослідження того, як клітини відчувають доступність кисню та адаптуються до неї.

А фізики отримали найпрестижнішу наукову нагороду за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу.


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