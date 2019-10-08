Назвали лауреатів Нобелівської премії з фізики. Що важливе вони відкрили

Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії з фізики.

Нагороду вручили Дідьє Келоту та Майклу Мейору за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу.

А Джеймсу Піблзу – за теоретичні відкриття у фізичній космології.

Реклама:

Про це повідомляє офіційний сайт премії.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

– Що ж до конкретного внеску кожного вченого – саме діяльність Піблза створила базис наших сучасних уявлень про Всесвіт, а космологію – перетворила на науку, – пояснює український популяризатор науки та старший науковий співробітник відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України Антон Сененко.

За словами Сененка, теоретичні інструменти та розрахунки Піблза допомогли людству відкрити той факт, що все, що ми бачимо – зірки, планети, дерева – це лише 5% Всесвіту.

Інші 95% – темна матерія і темна енергія.

Відкриття екзопланети дуже важливе, розповідає УП завідувач лабораторії методологічного та інформаційного забезпечення освіти і науки астрономічної ГАО НАН України Іван Крячко:

Реклама:

– Уявіть собі, що ми жили собі у Сонячній системі на своїй рідній планеті Земля, бачили дуже багато зір на небі, але стосовно планет біля цих зірок нічого не знали. Астрономи припускали, що там є планети, але спостережних даних не було. Мейор знайшов першу таку планету і відкрив для нас, землян, світ позасонячних планет.

За словами Крячка, велика проблема для астрономії – це походження Сонячної системи. А відкриття екзопланети може пролити світло на її історію.

– Не знаючи інших планетних систем, ми походження нашої власної, мабуть, би до кінця не зрозуміли. Тепер ми зможемо точніше визначити, у який спосіб виникла наша власна планетна система.

7 жовтня назвали лауреатів Нобелівської премії з медицини та фізіології.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.