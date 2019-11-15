Українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі

Настоятеля Гарнізонного храму св. апостолів Петра і Павла о. Степана Суса призначили єпископом курії верховного архиєпископа УГКЦ.

Йому 38 років і він стане наймолодшим католицьким єпископом у світі.

Про це повідомляє Vatican News.

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Настоятеля Гарнізонного храму св. апостолів Петра і Павла о. Степана Суса призначили єпископом курії верховного архиєпископа УГКЦ.

Фото: Vatican News

"У Ватикані повідомлено про те, що Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, отримавши попередню згоду від Папи, здійснив канонічне обрання отця Степана Суса, священика Львівської архиєпархії УГКЦ, єпископом курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа.

Йому надано титулярний осідок Зіґріса", – йдеться в інформації офіційного видання Ватикану.

Чим відомий Степан Сус

Степан Сус є досить популярним та активним священником Львова.

Сан він отримав у 2006 році.

Цього ж року його призначили військовим капеланом Нацакадемії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного та синкелом Львівської архиєпархії УГКЦ у справах капеланства.

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Він віддав армії понад 11 років роботи й стверджує, що його задача — працювати в тилу, щоб не пропустити важливий етап підготовки до війни.

Також він займався збором коштів для армії та поранених.

Степан Сус дуже сучасна людина, ходить з друзями на пиво, а з парафіянами спілкується за чашечкою кави.

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