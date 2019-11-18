Чи є на біометричних паспортах печать антихриста – пояснює ПЦУ

Чи є загрозою біометричний паспорт? Навколо цього питання точаться суперечки серед представників різних конфесій.

Чим тільки не залякують людей – втратою приватності, "відреченням від Господа", "печаткою антихриста".

І все це – начебто від імені Церкви, пише Православна церква України на своїй Фейсбук-сторінці.

У ПЦУ радять не зважати на безпідставні забобони чи обмеження і не боятися користуватися благами прогресу. Фото: denisismagilo/Depositphotos

ПЦУ не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, адже вони є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу, йдеться у повідомленні.

Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорту немає.

Технології стали невід’ємною частиною нашого життя: щодня ми користуємося інтернетом, мобільним зв’язком, дані про нас зберігаються в електронних базах різних установ.

Збір біометричної інформації робить життя у суспільстві безпечнішим: вона допомагає швидко встановити особу і допомогти їй, якщо виникне така потреба, або ж затримати особу, якщо та порушила закон.

Тобто щирій віруючій людині, якій немає чого приховувати, яка живе законослухняно, боятися нічого, стверджує Церква.

"Ми користуємося звичайними паспортами, маємо ідентифікаційні коди, щодня надаємо наші персональні дані, і нічого вартого осуду тут немає.

Усе це стосується матеріального світу, натомість справжня віра у Господа – у душі. На ній ніхто не зможе поставити "печатку", чи відділити людину від любові Божої, якщо вона сама не зречеться її", – пояснює ПЦУ.

За словами ПЦУ, головна боротьба для людини – це війна з гріхом, пристрастями і спокусами.

"Бог дає нам безліч можливостей і засобів пізнання світу, і біометричні паспорти – лише один із них. Вони не здатні віддалити чи наблизити нас до Господа, зробити більшим чи меншим християнином, поставити на нас "печать антихриста", – пишуть у православній церкві і радять не зважати на безпідставні забобони чи обмеження і не боятися користуватися благами прогресу.

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