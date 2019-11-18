За новим правописом: скільки учасників без помилок написали всеукраїнський диктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності без помилок написали всього двоє людей.

Однією із переможниць стала шестикласниця із Закарпатської області Анастасія Швець.

Про це в ефірі Українського радіо розповіли співорганізатори диктанту Олександр Авраменко та Олена Зелінченко, повідомляє UA: Українське радіо.

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Диктант писали 8 листопада.

Через те, що роботи надсили електронною поштою, складно визначити всю географію цьогорічного диктанту. Фото: Xalanx/Depositphotos

Цього року переможців визначали в трьох номінаціях.

Перше місце – повністю без помилок, друге – написали цифри без лапок, третє місце – одна помилка.

"Текст виявився складним, тому лише двоє переможців, хоча минулого року було аж 311 робіт без жодної помилки. Минулого року можна було впродовж двох днів піти до науковця, філолога, вивірити всі помилки, порадитися, а тут треба було впродовж 15 хвилин надіслати свою роботу.

Тому перевірити диктант було неможливо. Думаю, саме цим і пояснюються лише двоє переможців", - розповів автор диктанту Олександр Авраменко.

Через те, що роботи надсили електронною поштою, складно визначити всю географію цьогорічного диктанту, розповідають організатори.

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Проте їм вдалося визначити найактивніші регіони.

"Найактивнішими були Київська область, місто Київ, Донецька та Львівська області", – перерахувала Олена Зелінченко.

За її словами, із-за кордону надійшло 14 листів з Об’єднаних Арабських Еміратів, 5 листів з Латвії, 4 – з Малайзії, 3 – з Німеччини, 2 – з Данії і по одному листу з Канади, Фінляндії, Норвегії, Сербії, Йорданії, Чехії, Ізраїлю, Франції, Польщі, Білорусі, Росії та Китаю.

З повним переліком переможців XIX Всеукраїнського диктанту національної єдності можна ознайомитися тут.

Як добре ви знаєте новий український правопис, можете перевірити тут: День писемності та мови: перевірте себе за новим Українським правописом! ТЕСТ

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