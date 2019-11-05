За результатами навчання кращим школам доплачуватимуть. На це є 3,5 мільярда

Уперше в Україні заклали окремий бюджет на програму "Заможна школа для кращих результатів" – 3,5 мільярда гривень.
Це передбачає підготовлений до другого читання проект закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
|Також проект закону передбачає щорічну грошову підтримку – для 73,9 тисяч молодих вчителів виділено по 21 тисячу гривень. Фото: racorn/Depositphotos
Також Кабінет міністрів планує оптимізувати мережу шкіл в країні та збільшити витрати на освіту на 16,4 мільярда гривень.
Цьогоріч сума становила 145,1 мільярда.
"Ми будемо оптимізувати мережу шкіл, щоб діти могли навчатися в тій школі, де є кваліфікований учитель по кожному предмету і достатня кількість навчальних матеріалів", – каже Гончарук, якого цитує "Інтерфакс-Україна".
Також проект закону передбачає щорічну грошову підтримку – для 73,9 тисяч молодих вчителів виділено по 21 тисячу гривень.
Вас також може зацікавити:
Сільська школа, що "помирала": як облаштувати відкритий клас та брати участь у міжнародних проєктах
Домашнє завдання і школа: де межа батьківської відповідальностіРеклама:
Школа, що оживила "депресивний" район: тут кав'ярня та офіс замість учительської
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя