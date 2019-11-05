За результатами навчання кращим школам доплачуватимуть. На це є 3,5 мільярда

Уперше в Україні заклали окремий бюджет на програму "Заможна школа для кращих результатів" – 3,5 мільярда гривень.

Це передбачає підготовлений до другого читання проект закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Також проект закону передбачає щорічну грошову підтримку – для 73,9 тисяч молодих вчителів виділено по 21 тисячу гривень. Фото: racorn/Depositphotos

Також Кабінет міністрів планує оптимізувати мережу шкіл в країні та збільшити витрати на освіту на 16,4 мільярда гривень.

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Цьогоріч сума становила 145,1 мільярда.

"Ми будемо оптимізувати мережу шкіл, щоб діти могли навчатися в тій школі, де є кваліфікований учитель по кожному предмету і достатня кількість навчальних матеріалів", – каже Гончарук, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Також проект закону передбачає щорічну грошову підтримку – для 73,9 тисяч молодих вчителів виділено по 21 тисячу гривень.

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