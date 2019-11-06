ЗНО-2020: види завдань, критерії оцінювання та час виконання

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти з’явилися правила та вимоги до Зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

У правилах для кожного предмета ЗНО зазначено:

структуру тесту,

кількість та типи завдань,

наведено схему нарахування тестових балів і максимальну кількість балів,

час, відведений на виконання тесту.

✅ У тесті з української мови та літератури буде загалом 58 завдань різної форми: 33 завдання з мови, 24 – з літератури та одне відкрите завдання з розгорнутою відповіддю.

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На виконання відведено 180 хвилин.

✅ Тест з математики матиме 35 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (4 завдання), відкритої форми з короткою (8 завдань) та розгорнутою (3 завдання) відповіддю.

На виконання відведено 180 хвилин.

✅ Тест з історії України налічує 60 завдань різних форм і складається з двох частин: "Історія України ХХ – початку ХХІ ст." (30 завдань) та "Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст." (30 завдань).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ У тесті з англійської мови 59 завдань різних форм та чотири частини: "Розуміння мови на слух (аудіювання)" (16 завдань), "Читання" (22 завдання), "Використання мови" (20 завдань) і "Письмо" (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

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На виконання відведено 150 хвилин.

✅ У роботі з німецької мови буде 59 завдань різних форм та чотири частини: "Розуміння мови на слух (аудіювання)" (16 завдань), "Читання" (22 завдання), "Використання мови" (20 завдань) і "Письмо" (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ З французької мови буде налічує 59 завдань різних форм та три частини: "Розуміння мови на слух (аудіювання)" (16 завдань), "Читання" (22 завдання), "Використання мови" (20 завдань) і "Письмо" (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ У тесті з іспанської мови 59 завдань різних форм та чотири частини: "Розуміння мови на слух" (16 завдань) "Читання" (22 завдання), "Використання мови" (20 завдань) і "Письмо" (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ Тест з біології налічує 50 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань), на встановлення відповідності (8 завдань) та з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ У тесті з географії 54 завдання різної форми: з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань), на встановлення відповідності (6 завдань), відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань) та з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (6 завдань).

На виконання відведено 150 хвилин.

✅ У тесті з фізики буде 38 завданнь різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

На виконання відведено 180 хвилин.

✅ Тест з хімії налічує 52 завдання різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (34 завдання), на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

На виконання відведено 180 хвилин.

Якщо вступники детально ознайомляться з цією інформацією, це допоможе раціонально розподілити час та виробити власну стратегію ефективної роботи упродовж тестування, запевняють у центрі.

Детальніше з вимогами можна ознайомитися у розділі "ЗНО-2020".

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