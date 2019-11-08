100 шкіл та 100 садочків: Новосад про пріоритети в освіті-2020

Реконструювати чи побудувати 100 шкіл та садочів, скоротити черги в дитсадки та створити 250 нових STEM лабораторій та 25 лабораторій робототехніки.

Про такі плани Міністерства освіти і науки заявила його очільниця Ганна Новосад, коли представила "To do list" міністерства в смт Обухівка Дніпропетровської області 8 листопада.

Очільниця МОН Ганна Новосад. Фото із сайту міністерства

Завдання до кінця 2019-го та на 2020 рік в рамках дошкільної освіти:

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сформувати перелік особистих якостей/умінь дитини після дитсадка,

скоротити черги до дошкільних закладів,

провести дослідження якості дошкільної освіти.

Новосад наголосила, що важливу увагу приділятимуть розвитку дошкільної освіти.

"Спільно з місцевими органами влади ставимо за ціль або побудувати, або реконструювати 100 дитячих садочків", – підкреслила міністерка.

Вона додала, що через 5 років кожна дитина як у сільській місцевості, так і у місті повинна мати доступ до дошкільної освіти.

Також міністерство працюватиме над тим, щоб працівники дошкільних закладів мали достойну оплату праці.

Реформу шкільної освіти та імплементацію Нової української школи продовжуватимуть.

Хочуть завершити зміни в початковій школі.

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Перенести і почати їх в базовій школі – 5-9 класі.

Завдання до кінця 2019-го та на 2020 рік в рамках середньої освіти:

внести на розгляд Парламенту законопроект "Про повну загальну середню освіту", запровадити в грудні цього року практики пояснення дітям про різні професії - профорієнтацію,

впровадити електронні підручники,

створити 250 нових STEM лабораторій та 25 лабораторій робототехніки,

побудувати або відновити 100 сучасних шкіл.

Важливим є питання доступу до освіти для українців у зоні збройного конфлікту.

Новосад стверджує, що міністерство працює над створенням електронних матеріалів для дистанційної освіти для дітей з тимчасово окупованих територій.

Планують також психологічний супровід для шкіл у сірій зоні та школярів та студентів з ТОТ.

Крім того, за словами міністерки, потрібно збільшувати можливості для вступу дітей з тимчасово окупованих територій.

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