Цифра дня: Зеленський нагородив 847 жінок званням "матір-героїня"

Президент надав звання "мати-героїня" 847 українським жінкам.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Указом відзначені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

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Серед нагороджених – 32 мешканки Вінницької області, 116 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 28 – Донецької, 26 – Житомирської, 52 – Закарпатської, 14 – Запорізької, 45 – Івано-Франківської, 31 – Київської.

Почесне звання також отримали 2 мешканки Кіровоградської області, 5 – Луганської, 56 – Львівської, 14 – Миколаївської, 59 – Одеської, 17 – Полтавської, 129 – Рівненської, 8 – Сумської, 28 – Тернопільської, 21 – Харківської, 13 – Херсонської, 31 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 44 – Чернівецької, 15 – Чернігівської та 1 – міста Києва.

Жінкам, які отримали звання "матері-героїні" виплачується винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, для працездатних осіб.

Також сім'я отримує пільги, передбачені багатодітним сім’ям:

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Важливо: Перелік документів не є вичерпним, адже встановлюється у кожному випадку індивідуально!

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