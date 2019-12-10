Цифра дня: Зеленський нагородив 847 жінок званням "матір-героїня"

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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10 грудня 2019

Президент надав звання "мати-героїня" 847 українським жінкам.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

 Президент надав звання "мати-героїня" 847 українським жінкам.
Фото: liudmila.fadzeeva.@gmail.com/Depositphotos

Указом відзначені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

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Серед нагороджених – 32 мешканки Вінницької області, 116 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 28 – Донецької, 26 – Житомирської, 52 – Закарпатської, 14 – Запорізької, 45 – Івано-Франківської, 31 – Київської.

Почесне звання також отримали 2 мешканки Кіровоградської області, 5 – Луганської, 56 – Львівської, 14 – Миколаївської, 59 – Одеської, 17 – Полтавської, 129 – Рівненської, 8 – Сумської, 28 – Тернопільської, 21 – Харківської, 13 – Херсонської, 31 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 44 – Чернівецької, 15 – Чернігівської та 1 – міста Києва.

Що дає жінці звання "мати-героїня"

Жінкам, які отримали звання "матері-героїні" виплачується винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, для працездатних осіб.

Також сім'я отримує пільги, передбачені багатодітним сім’ям:

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  • 50-відсоткова знижка плати за користування житлом;

  • 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами;

  • 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
  • Позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Перелік документів, які необхідно подати матері, для отримання статусу

  • заява багатодітної матері;
  • ксерокопія заповнених сторінок паспорта матері;
  • ксерокопії свідоцтв про народження дітей;
  • форма № 3 (про склад сім'ї);
  • довідка зі служби у справах дітей про те, що неповнолітні діти не перебувають на обліку;
  • копія трудової книжки матері;
  • довідки з місць роботи або навчання матері та дітей;
  • характеристики на матір та дітей (наприклад з місця роботи, навчання і т.д.);
  • довідка про відсутність судимості матері;
  • клопотання трудового колективу (витяг з протоколу, яким рекомендовано кандидатуру до нагородження).

Важливо: Перелік документів не є вичерпним, адже встановлюється у кожному випадку індивідуально!

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