Київського вчителя звинувачують у булінгу – поліція

Київські поліцейські виявили факт булінгу у школі з боку вчителя

Про це повідомляє Національна поліція.

До поліції звернулись батьки учнів загальноосвітньої школи, що розташована в Подільському районі, з повідомленням про жорстоке поводження до дітей з боку вчителя.

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Київські поліцейські виявили факт булінгу у школі з боку вчителя

Фото: sinenkly/Depositphotos

"Вчителька цькувала дітей, безпідставно звинувачувала їх та принижувала особистість школярів.

Працівники сектору ювенальної превенції встановили, що вчитель впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала малолітню школярку, через що дитина зверталась до медпункту, бо погано себе почувала після цієї ситуації.

Окрім цього, факт психологічного тиску відбувся ще стосовно двох інших дітей", – йдеться у повідомлені поліції

Керівництво школи факт булінгу підтвердило, про що було складено відповідні протоколи.

"Згідно з отриманої характеристики, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вирази стосовно колег, батьків та дітей.

Відносно педагога складено 3 адміністративні протоколи, які направлені для прийняття рішення до суду", – повідомляє Національна поліція.

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