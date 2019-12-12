Україна любить російський секс: Pornhub виклав аналітику за рік

Pornhub зробив підсумки 2019 року.

Викладати аналіз відвідуваності сайту – це вже традиція для найбільшого порносайту світу.

Назвали найбільш популярну порноакторку, найбільш продуктивних акторів, а також скільки часу відвідувачі в середньому проводять на сайті та які категорії є найпопулярнішими у світі.

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Ось, які дані озвучили про українців.

Що найбільше люблять українці

Слово "секс" помінялось місцями з популярним запитом "аніме". А запит ось БДСМ на третьому місці.

Лана Руадем найулюбленіша акторка для українців (і не лише українців).

На другому місці Ніколь Аністон. Далі йде Ельза Джин.

Як показує аналітика, в порівнянні з іншими відвідувачами українці на 686% більше віддають перевагу відео в категорії "Російське", на 197% категорії "фістінг", та на 162% категорії "бісексуальне".

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Найпопулярніші актори

Найпопулярнішою порноакторкою стала Лана Роудс (Роудз).

На другому місці Міа Кхаліфа.

Як кажуть автори сайту, чоловіки – серйозні робітники цієї індустрії.

Наприклад, Алекс Адамс має 400 відео, які набрали 2.1 мільярди переглядів.

Країни

США все ще головний постачальник трафіку для порнхаб.

Японія підтягнулась до другої позиції.

Індія опустилась аж на 12 позицію в порівнянні з третім місцем у 2018 році.

На 13 позиції – Україна.

Час проведення

Тайланд найдовше проводить часу на сайті – 11 хвилин 21 секунду.

Україна 9 хвилин 56 секунд.

Ми можемо майже на півтори хвилини довше, ніж Росія.

Жінки, зазвичай, перебувають на сайті на 23 секунди довше, ніж чоловіки.

А відвідувачі віком 18-24 роки, завершують свої справи на 64 секунди швидше.

Найпопулярніший день для Pornhub – неділя.

А от в п'ятницю трафік, як правило, просідає.

Категорії

Категорія "лесбійки" найбільш популярна у північній, центральній та південній Америці.

"Японське" порно розповсюджене майже по всій Азії.

В Індії люблять "індійське", а "арабське" в Лівії, Єгипті та Судані.

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