Якщо ви жінка, вас б'ють чи принижують – зайдіть на цей сайт

67% жінок в Україні пережили насильство і тільки 17% знають куди звертатись.

Брак підтримки та інформації — основні проблеми тих, хто зазнає насилля з боку партнера або родини.

Щоб впоратись з цієї проблемою, секретаріат ОБСЄ запустив новий сайт, який містить інформаційну сторінку та сторінку допомоги для того, щоб допомогти жінкам та протидіяти проблемі.

67% жінок в Україні зазнали насильства і тільки 17% знають куди звертатись.

Фото: lofilolo/Depositphotos

Сайт Stop Violence Against Women доступний шістьма мовами та розроблений як практичний інструмент для посадових осіб, правоохоронних органів, громадських організацій та широкого загалу в Україні, Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Північній Македонії та Сербії, а також Молдові та Албанії.

У розділі "Мені потрібна допомога" жінки, які зазнають насильства, можуть знайти інформацію про те, до кого вони можуть звернутися, якщо їм потрібна підтримка. Наприклад, телефонні номери місцевих громадських організацій та ліній довіри. У розділі "Я хочу допомогти" ви можете повідомити про критичну ситуацію та проінформувати населення про проблему насилля. У розділі "Мені потрібна інформація" наведені результати дослідження ОБСЄ та рекомендації щодо добробуту та безпеки жінок. Дослідження було опубліковано раніше цього року. Воно показало, що 70% жінок у Південно-Східній та Східній Європі зазнали певної форми насильства: сексуального, фізичного, психологічного, переслідувань або сексуального домагання, однак кількість звернень про такі випадки залишається низькою.

Скрін з сайту Stop Violence Against Women

Лише 15% жінок повідомили про найсерйозніший випадок жорстокого насильства з боку теперішнього партнера.

"Цей інтернет-ресурс ґрунтується на результатах дослідження ОБСЄ щодо добробуту та безпеки жінок, яке показало, що те, чого найбільше прагнуть жінки, які пережили жорстокий інцидент, — це моральна підтримка та хтось, з ким можна поговорити", — сказала Серані Зігель, проєкт-менеджер дослідження.

— Дослідження також підкреслило важливість висловлювання та надання жінкам ресурсів для повідомлення про випадки насильства.

Веб-сторінка допоможе в цьому плані й дозволить жінкам знайти ряд альтернатив для повідомлення про насильство та отримання підтримки".

Веб-сторінка також розроблена для того, щоб слугувати ресурсом для урядовців, правоохоронних органів, громадських організацій, академій та ЗМІ для кращого розуміння масштабів проблеми.

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