ОБСЄ: 67% жінок в Україні пережили насильство

67% жінок в Україні зазнали насильства і тільки 17% знають куди звертатись.

Такими є результатами дослідження ОБСЄ з питань добробуту та безпеки жінок в Україні.

У ході дослідження було проведено інтерв’ю з понад 15 000 жінками в семи державах-учасницях ОБСЄ: Албанії, Боснії і Герцеґовині, Молдові, Північній Македонії, Сербії, Україні та Чорногорії.

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В Україні в рамках дослідження було опитано 2 048 жінок.

Результати свідчать про те, що дві третини (67%) жінок в Україні віком від 15 років зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства.

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Найбільшим фактором виявилося фізичне та/або сексуальне насилля з боку партнера, про що повідомили майже кожні три з десяти опитаних жінок (28%).

Ще одним ключовим висновком стало те, що жінки, чиї партнери воювали під час конфлікту, частіше ставали жертвами насилля з боку партнера.

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"Кожен з нас може щось зробити щоби попередити або боротися із насильством проти жінок та дівчат.

Аби упевнитися, що це не залишиться приватною справою, ми всі маємо говорити про насилля, коли стаємо його свідками.

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Крім того, ми маємо заохочувати чоловіків, а особливо молодь, говорити про цю проблему зі своїми друзями та однолітками, починаючи зі школи та аж до вишів.

Для забезпечення життя жінок без насильства, ми маємо підтримувати їх, ба більше – надавати їм більше можливостей", – зазначила Серані Зіґель, менеджерка проектів Ґендерної секції Секретаріату ОБСЄ.

Насилля проти жінок дуже тісно пов’язане із недостатністю ґендерної рівності, що само по собі витікає з наявності небезпечних стереотипів та ставлення.

В Україні 41% жінок вважають що якщо чоловік кривдить свою дружину, то вирішуватися це має в межах родини.

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Крім того, жінки часто просто не знають що робити, якщо вони зазнають насилля.

Тільки 17% опитаних вважали себе поінформованими з цього питання, в той час як майже половина (48%) відчували що мало знають або зовсім не знали що їм робити (17%).

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"Хоча ми працюємо з правоохоронцями, щоб допомогти їм краще реагувати на випадки насилля, все ж пріоритетом залишається інформаційно-просвітня робота.

Боротьба зі стереотипами та інформування людей про те, де саме можна отримати допомогу – це один із шляхів пропагування культури абсолютної неприйнятності насилля", – зауважила Лілія Грудко, менеджерка програми безпеки людини Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

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