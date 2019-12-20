Співголові "Батьки SOS" спалили машину. Можливо, через її боротьбу з поборами

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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20 грудня 2019

Співголові громадської організації "Батьки SOS" Олені Парфьоновій спалили машину. 

Оперативно-слідча група вважає, що це схоже на підпал, розповідає Парфьонова.

Трапилося це під ранок 20 грудня, повідомляє співзасновниця ГО "Батьки SOS"  Олена Бондаренко на своїй сторінці у Фейсбук

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Спалена машина Олени Парфьонової

Бондаренко вважає, що це могло трапитися саме через активну позицію Парфьонової щодо припинення фінансових схем у освіті, а саме через

  • боротьбу з поширенням платних програм у закладах освіти;
  • заробітчанство на батьках через продаж у закладах освіти додаткових навчальних посібників і зошитів;
  • боротьбу з поборами "для ваших дітей" у закладах освіти... і багато іншого.

"У робочій групі з розробки Закону про повну загальну середню освіту ми відстоювали статті, які б зробили неможливим заробітчанство на батьках. Йдеться про десятки мільйонів, схеми з отримання яких вже роками налагоджено в системі освіти. І так, загроза втрати величезних доходів могла привести до спроб залякати підпалом авто", – пояснює Бондаренко.

Парфьонова розповіла, що погрози в її бік лунають останні п’ять років, відколи вона взялася за громадську діяльність у сфері освіти, зокрема проти корупції в школах, повідомляє ZMINA.

"Під різними неперсоналізованими акаунтами у фейсбуку мені писали, що ти не безмертна, що в тебе родина, дитина. Але я ніколи не думала, що ці "пусті" слова можуть призвести до реальних дій. 

Це може бути залякування, щоб я припинила займатися реформуванням шкільництва", – додала в коментарі ZMINA активістка.

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