Успішні університети фінансуватимуться краще – Гончарук

Уряд планує фінансувати заклади вищої освіти відповідно до результатів їхньої діяльності.
Про це у своєму каналі в Telegram повідомляє прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
|Олексій Гончарук. Фото: Укрінформ
"Вже з січня буде працювати формульний підхід — 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту — залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених з альтернативних джерел коштів тощо.
Відходимо від традиційного показника по кількості студентів!", – пише він.
Як стверджує Гончарук, це дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів.
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