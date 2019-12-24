Успішні університети фінансуватимуться краще – Гончарук

Уряд планує фінансувати заклади вищої освіти відповідно до результатів їхньої діяльності.

Про це у своєму каналі в Telegram повідомляє прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Олексій Гончарук. Фото: Укрінформ

"Вже з січня буде працювати формульний підхід — 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту — залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених з альтернативних джерел коштів тощо.

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Відходимо від традиційного показника по кількості студентів!", – пише він.

Як стверджує Гончарук, це дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів.

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