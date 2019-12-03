Рівень знань українських школярів нижче середнього: результати PISA-2018

Українські школярі опинилися приблизно в середині списку дослідження якості освіти PISA-2018.

Про це повідомило Deutsche Welle.

Головне завдання – оцінити, наскільки учень може застосувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях і готовий до повноцінної участі в житті суспільства. Фото: racorn/Depositphotos

Дослідження PISA (Programme for International Student Assessment / Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів) проходить під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

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Уперше дослідження провели у 2000 році. З того часу учасниками дослідження є майже 80 країн-учасників.

Україна цього разу вперше долучилася до дослідження.

Знання тестують раз на три роки у 15-річних школярів, які на час проведення опитування навчаються щонайменше у сьомому класі.

Головне завдання – оцінити, наскільки учень може застосувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях і готовий до повноцінної участі в житті суспільства. Оцінювалися: читацька компетенція (здатність розуміння й інтерпретації текстів, з якими школярі матимуть справу в повсякденному житті),

математична компетенція,

знання у сфері природничих наук.

За показником читацької компетенції учні українських шкіл набрали в середньому 466 балів із 1000.

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Найкращі результати у китайських школярів – 555 балів (щоправда там дослідження проводилли не по всій країні, а лише у чотирьох провінціях).

Близько до України за цим показником Туреччина (466 балів), Ізраїль та Люксембург (по 470 балів).

Найгіршою є ситуація у філіппінських школярів, які в середньому набрали 340 балів.

За показником математичної компетенції учні українських шкіл в середньому здобули 453 бали.

Лідери – школярі чотирьох китайських провінцій – 591 бал.

Туреччина знову близько до України – 454 бали. Для країн Організації економічного співробітництва та розвитку середній показник – 489 балів.

На останньому місці – діти з Домініканської Республіки – 325 балів.

У сфері природничих наук українські школярі в середньому набрали 469 балів.

У лідерах знову учні шкіл чотирьох китайських провінцій з показником у 590 балів.

Середній показник для держав ОЕСР – 489 балів. Подібні українським результати отримали також Білорусь – 471 бал та Туреччина – 468.

Учні навчальних закладів у Домініканській Республіці знову найнижчі в рейтингу – в середньому вони здобули лише 336 балів.

Результати Pisa

Про що свідчать ці результати гарно пояснює співзасновник Prometheus Іван Примаченко:

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