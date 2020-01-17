Чи є у вашому оточенні токсичні люди. Пройдіть тест і дізнайтеся

Вони отримують задоволення, коли у вас проблеми.

Вони видають надмірний контроль за любов і турботу.

Вони забирають наш час, ресурси, енергію, співпереживання та співчуття, але не віддають їх назад.

Вони – токсичні люди.

Чи є такі у вашому оточенні? Та чи не стали ви випадково таким другом для когось?

На основі прикладів та порад психологів, які публікувалися в "Українській правді. Життя" ми склали тест.

Пройдіть його та перевірте себе.

Щоб краще зрозуміти природу токсичних взаємин, їх причини та наслідки радимо також ознайомитися із наступними матеріалами: