Чи є у вашому оточенні токсичні люди. Пройдіть тест і дізнайтеся

Вони отримують задоволення, коли у вас проблеми.
Вони видають надмірний контроль за любов і турботу.
Вони забирають наш час, ресурси, енергію, співпереживання та співчуття, але не віддають їх назад.
Вони – токсичні люди.
Чи є такі у вашому оточенні? Та чи не стали ви випадково таким другом для когось?
На основі прикладів та порад психологів, які публікувалися в "Українській правді. Життя" ми склали тест.
Пройдіть його та перевірте себе.
Щоб краще зрозуміти природу токсичних взаємин, їх причини та наслідки радимо також ознайомитися із наступними матеріалами:
☠️ "Не все було ідеально, але хіба у когось було?": три історії про токсичні стосунки та поради, як із них вибратися
☠️ "Але ж я кохаю тебе!" Що таке токсичні стосунки і чи є в них майбутнє
☠️ 6 типів токсичних людей, яких краще не брати в своє оточення
☠️ 7 ознак, що у вас токсична дружба і варто з нею попрощатись
☠️ 7 відмінностей між здоровими і токсичними стосунками
☠️ Токсичний досвід: "Як я працювала у Facebook серед сексизму та депресії"
Ваш комп'ютер вдома чи на роботі залишився включеним, і ви нервово згадуєте, чи вийшли із соцмереж.
Ви зустрілися із подругою/другом. Після посиденьок відчуваєте не піднесення, а виснаження.
Колега чи знайомий постійно жартує про ваші здібності чи зовнішність. Вам це неприємно, ви просите припинити, а у відповідь чуєте про відсутність у вас почуття гумору.
Ви сказали, що постійно втомлені від роботи чи догляду за дитиною, що часто хворієте чи не можете нормально спати, а у відповідь чуєте, що вам гріх скаржитися і у когось ще гірше.
У стосунках з людиною у вас "американські гірки": то не завжди відповідає на ваші повідомлення і зникає наче привид, то активно видзвонює і хоче зустрічі.
Він/вона намагається все контролювати. Завжди знає, що для вас найкраще, і розкаже про це, хоч ви і не питали.
Ваш чоловік/дружина наполягає на тому, щоб ви менше спілкувалися з друзями, родичами й колегами.
90% вашого спілкування з людиною ви слухаєте.
Під час спілкування ви не можете позбутись відчуття, ніби за щось змагається зі співрозмовником.
Ви сказали, що у вас важлива справа, яку потрібно закінчити у певний термін, а він/вона все одно вас відволікає й робить так постійно.