Адаптація до Нової української школи: як батькам і вчителям допомогти дитині

Пам’ятаєте свій "перший раз у перший клас"?

Ще якийсь місяць тому ви спокійно гуляли на вулиці, насолоджувалися літом із родиною. І навіть могли не здогадуватися, що зовсім скоро доведеться п’ять разів на тиждень ходити до школи.

Навколо все нове: однокласники, вчителі. Улюблені іграшки довелось залишити вдома, щовечора треба робити якесь домашнє завдання. Ще й не забути нагадати о десятій вечора мамі, що потрібен костюм букви "А" на свято Букваря на завтра.

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Навіть якщо дитина щиро радіє новому навчальному дню, їй все рівно потрібен час на звикання до нового середовища, обов’язків та режиму.

"Тривалість адаптаційного періоду для дітей молодшого шкільного віку триває від 1 до 6 місяців, і багато в чому залежить від того, що наразі впливає на дитину.

Чи вона має можливість безпечно говорити про свої потреби (як в школі так і вдома) та чи є люди, які готові їх задовольнити", – пояснює психологиня в сфері дитячо-батьківських відносин Марина Вєжис.

Вона уточнює, що це може бути потреба у підтримці, спілкуванні на важливі для неї теми, потреба в обіймах, додатковій увазі.

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"Маленька дитина не здатна в повній мірі критично ставитися до себе, аналізувати наслідки та робити з них висновки на майбутнє, мати здатність подивитися на себе збоку.

Вона бачить світ крізь "своїх" дорослих, які є найважливішим орієнтиром. Їх позиція, чуйність та мудрість дуже впливає на емоційний стан маленького школяра.

Вчитель теж стає для дитини тим дорослим, якому вона довіряє і чекає розуміння та підтримки", – пояснює психологиня.

Для збільшення натисніть на малюнок. Автор ілюстрації Карина Строкань

З 2018 року усі першокласники пішли до Нової української школи.

Відповідно до концепції НУШ, школа має стати для учнів безпечним місцем із атмосферою довіри та взаємоповаги і сприяти цьому має партнерство між учнем, учителем і батьками.

Пояснюємо, як мають адаптувати дитину дорослі.

ЩО МАЄ РОБИТИ ВЧИТЕЛЬ?

Найкраще познайомити дитину з новим педагогом заздалегідь, щоб вона відчувала підтримку знайомої людини у перші дні навчання на новому місці.

Головне завдання вчителя – подбати про комфортне звикання до навчання кожного учня.

Для того, щоб дитина легше сприйняла перехід до нового статусу учня, Нова українська школа пропонує, серед іншого, навчання через гру.

Вчителька львівської "Школи вільних та небайдужих" Тетяна Григоренко рекомендує ігри на знайомство, які будуть дуже доречними у перші тижні навчання (наприклад, для "ранкового кола").

"Сніжний ком"

Він ідеально підійде для запам’ятовування імен нових однокласників.

Перша дитина в колі називає своє ім’я, а наступна – має назвати своє та однокласника. Останній учень в колі називає (чи принаймні намагається назвати) всі імена.

Для різноманітності гру можна дещо модифікувати. Наприклад, окрім імені, нехай учень називатиме прикметник, що його характеризує, на ту саму літеру або асоціацію: "Мене звати Микита. Я – милий! А це Оксана, і вона – охайна..." Це не лише допоможе запам’ятати нові імена через асоціації, але розвиватиме зв’язне мовлення.

"В центрі кола"

В цій грі діти стають або сідають в коло, а вчитель називає за ознакою тих, хто має стати в його центрі.

Наприклад: "В центрі кола ті, чиє ім'я починається на літеру Д...". Усі учні з такими іменами стають в центр кола, а решта учнів мають пригадати і назвати їх.

Ігри на знайомство, які будуть дуже доречними у перші тижні навчання.

Фото anatols/Depositphotos

"Оплески для друзів"

Учитель називає певну ознаку або твердження. Учні, які погоджуються із названим – встають, а решта дарують їм оплески.

Наприклад: "Встаньте ті, хто любить... яблука (читати, танцювати, грати на музичному інструменті)".

Це дає змогу дітям більше дізнатися одне про одного, а тим, хто отримав оплески – відчути свою важливість.

"Капелюх знайомств"

У капелюсі на картках написані запитання, на які учні, витягуючи картку, мають відповісти.

Наприклад: "Який твій улюблений фрукт?", "Який улюблений колір?", "Яка твоя улюблена страва, книга, пора року?"

Можна використовувати жартівливі запитання типу "Що ти снідав сьогодні?"

"Знайди пару"

Цією грою гарно завершити, бо можна отримати зворотній зв’язок про те, хто і що запам'ятав про своїх однокласників.

Вчитель роздає дітям маленькі зображення, так щоб в результаті кожен міг знайти собі пару з таким самим малюнком.

Діти без слів шукають у кого ж друга картинка, далі їхнє завдання – представити свою команду іншим. Наприклад: Ми – кавунчики, я – кавун Оля, а це – кавун Олеся.

Із дітьми у колективі буває по-різному: хтось одразу звикає, а комусь і місяця замало. Головне, наголошує Тетяна, не форсувати процес і дати кожному можливість бути собою.

Не менш важливим є створення доброзичливої атмосфери у колективі та встановлення контакту між дітьми.

Для цього можна застосувати наступні завдання:

"Фанти"

Вчитель дає дітям завдання: "Обійми того, у кого зелені очі", "Потисни руку тому, хто у червоному светрі", "Скажи щось приємне людині праворуч від тебе" тощо.

"Потяг"

Діти кладуть руки на плечі одне одному і виступають в ролі вагонів. Учитель стає локомотивом і рухає потягом.

Завдання йти разом так, щоб жоден вагон не зійшов з рейок, не відірвався.

Можна ускладнювати завдання, рухаючись у різному темпі, у різних напрямках. Так діти вчаться відчувати одне одного і працювати як злагоджена команда.

Фото valuavitaly/Depositphotos

"Навігатор"

Одному учневі зав'язують очі. Він – машина, яка має дістатися пункту призначення.

Інші учні в класі – злагоджений навігатор, який підказує шлях. Така гра допомагає дітям відчути себе однією командою.

ЩО МАЮТЬ РОБИТИ БАТЬКИ?

👨‍👩‍👧‍👦 Перед тим, як вести дитину до школи, потрібно впевнитись, що вона знає про неї усе необхідне.

Що ви робите перед співбесідою чи першим робочим днем на новому місці?

Дізнаєтесь все про фірму, правила офісу, дрес-код, аби почуватися комфортно в новому середовищі.

Щоб так само почувалась і ваша дитина, дізнайтесь та розкажіть їй про всі правила школи заздалегідь.

👨‍👩‍👧‍👦 Радимо прийти до школи до початку занять, щоб попросити вчительку показати, де знаходиться їдальня, вбиральня та бібліотека.

Звичайно, школяр може дізнатись все це і самостійно, після того, як почнуться уроки. Проте дитині важливо орієнтуватися у новому просторі, щоб упевненіше себе почувати на незнайомій території.

👨‍👩‍👧‍👦 Увечері перед школою обговорюйте з дитиною її почуття. Чого вона боїться, що її хвилює.

Згадайте, про що ви самі думали в перший день на новій роботі чи в університеті, розкажіть як ви справлялись з хвилюванням.

👨‍👩‍👧‍👦 Запропонуйте сценарії вирішення можливих ситуацій, обговоріть відповіді на питання однокласників. Попросіть дитину розказати про себе так, як вона б це робила перед класом.

Така репетиція дозволить їй почуватися розкутішою під час майбутньої самопрезентації.

👨‍👩‍👧‍👦 Поясніть, що у новому колективі не варто очікувати, що всі будуть дружити з першого ж дня.

Звичайно, дитині може пощастити потрапити до найпривітнішого класу у світі, де вона зустріне найкращих друзів на все життя.

Але, на жаль, діти так чи інакше схильні ставитися дещо вороже до нового, це їхня захисна реакція.

Учні в початковій школі швидше готові до контакту, ніж старші школярі, проте для кожного з них це теж стрес, тому треба дати і їм час на адаптацію.

👨‍👩‍👧‍👦 Дитині може бути складно відразу звикнути до нових вимог, нових видів роботи.

Особливо, якщо вона не ходила до садочка і для неї взаємодія з класом – абсолютно новий досвід. Вона може дуже нервувати, якщо розумітиме, що в неї щось не виходить.

Тому допомагайте із завданнями, проєктами (дитині треба знати, що ви одна команда) та поясніть, що складнощі в навчанні тимчасові.

👨‍👩‍👧‍👦 Упевніться, що маленький школяр має все необхідне для уроків: канцелярію, одяг для занять фізкультурою тощо.

У 2019 році форма в школах уже не є обов’язковою, але деякі впровадили певні внутрішні правила дрес-коду.

Зверніть на це увагу, аби дитина не почувала себе ніяково.

👨‍👩‍👧‍👦 Час від часу говоріть з учителькою про те, як на її думку почувається ваша дитина у класі, чи її прийняли інші учні.

Іноді діти не хочуть засмучувати своїх батьків, тому не розказують їм про свої проблеми. Самим же це переживати набагато складніше.

Адаптація до навчання у школі – виклик не лише для дитини, але й для батьків.

Але, якщо знати правила гри, період звикання пройде набагато швидше, і вже через місяць дитина забуде про свої переживання, заведе нових друзів й перестане сумувати за безтурботним часом без школи.

Олександра Дмитренко, для проєкту "Дружня школа"

Цей матеріал був створений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії. Висловлені в цьому матеріалі думки жодним чином не відображають офіційний погляд Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Фінляндії.

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