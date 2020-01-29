Зареєструватись на літак чи потяг можна без паспорта – Гончарук

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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29 січня 2020

Забули паспорт? Не проблема!

Тепер зареєструватись на авіарейс чи потяг можна за електронним посвідченням водія.

Про це у своєму telegram-каналі повідомляє прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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 Фото: Укрінформ

"Сьогодні Уряд запровадив експериментальний проєкт", йдеться у повідомлені. 

Тепер під час внутрішніх подорожей по Україні можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку ДіЯ замість паспорта.

Нагадаємо, що додаток почали тестувати  у грудні 2019 року.

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