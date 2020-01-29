Зареєструватись на літак чи потяг можна без паспорта – Гончарук

Забули паспорт? Не проблема!

Тепер зареєструватись на авіарейс чи потяг можна за електронним посвідченням водія.

Про це у своєму telegram-каналі повідомляє прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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"Сьогодні Уряд запровадив експериментальний проєкт", – йдеться у повідомлені.

Тепер під час внутрішніх подорожей по Україні можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку ДіЯ замість паспорта.

Нагадаємо, що додаток почали тестувати у грудні 2019 року.

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