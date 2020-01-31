Ілон Маск створив пісенний хіт. І це виявилось не жартом

Дарія Поперечна УП.Життя
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31 січня 2020

Ілон Маск записав пісню під назвою Don’t doubt yer vibe

Про це засновник компанії Tesla повідомив своїм підписникам у Twitter.

Ілон Маск створив власний хіт. Фото Twitter Ілон Маск

Він вставив фото зі студії звукозапису. А також зазначив, що сам створив текст пісні та записав власний вокал.

Ілон Маск сам виконав пісню. Фото Twitter Ілон Маск

"Це важка пісня!", – підписав фото Маск. Фото Twitter Ілон Маск

Аудиторія сприйняла таке зізнання, як жарт. 

А деякі користувачі почали пропонувати власні інтерпретації композиції.

Аудиторія сприйняла зізнання як жартФото Twitter
 Фото Twitter

Проте це виявився не жарт: 31 січня трек виклали у відкритий доступ.

Новину про створення пісні вже вподобало понад 150 тисяч користувачів.

Раніше Маск уже оприлюднював свій хіп-хоп-сингл, під назвою RIP Harambe.

"Ілон присвятив його Харамбе, горилі з зоопарку Цинциннаті. Кілька років тому велетенську тварину довелося застрелити, коли до її вольєру впав маленький хлопчик", – пише Таблоід.

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