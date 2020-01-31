Ілон Маск створив пісенний хіт. І це виявилось не жартом

Ілон Маск записав пісню під назвою Don’t doubt yer vibe.
Про це засновник компанії Tesla повідомив своїм підписникам у Twitter.
|Ілон Маск створив власний хіт. Фото Twitter Ілон Маск
Він вставив фото зі студії звукозапису. А також зазначив, що сам створив текст пісні та записав власний вокал.
|Ілон Маск сам виконав пісню. Фото Twitter Ілон Маск
|"Це важка пісня!", – підписав фото Маск. Фото Twitter Ілон Маск
Аудиторія сприйняла таке зізнання, як жарт.
А деякі користувачі почали пропонувати власні інтерпретації композиції.
|Аудиторія сприйняла зізнання як жарт. Фото Twitter
|Фото Twitter
Проте це виявився не жарт: 31 січня трек виклали у відкритий доступ.
Новину про створення пісні вже вподобало понад 150 тисяч користувачів.
Раніше Маск уже оприлюднював свій хіп-хоп-сингл, під назвою RIP Harambe.
"Ілон присвятив його Харамбе, горилі з зоопарку Цинциннаті. Кілька років тому велетенську тварину довелося застрелити, коли до її вольєру впав маленький хлопчик", – пише Таблоід.
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