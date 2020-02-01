Сестри з альбінізмом зачаровують світ своєю красою. ФОТО

Альбінізм – це відсутність пігменту шкіри, волосяного покриву та райдужки ока.

Людина з альбінізмом може народитися у будь-якій частині світу, але от частота виникнення цього генетичного явища залежить від регіону.

Наприклад, в Європі лише 1 новонароджений на 20 000 матиме альбінізм.

А у країнах Африки – 1 на 1000.

Проте альбінізм має свою неповторну красу, і ці дві сестри з Казахстану просто зачаровують нею, пише Bored Panda.

Л ише 1 новонароджений на 20 000 матиме альбінізм

Маленькій Каміллі два роки, а її старшій сестрі Азель – 14.

А льбінізм має свою неповторну красу

В родині є хлопчик – Алдійар, йому 8 і він має типову для казахів зовнішність.

Середній син в родині має типову для казахів зовнішність

"Люди дивуються, коли нас бачать. Деякі навіть не знають, що таке альбінізм", – каже Азель.

Мама дівчаток теж спочатку дуже здивувалась, коли побачила, яких дітей подарувала цьому світові.

Маленька Камілла та її старша сестра Азель

Людина з альбінізмом може народитися у будь-якій частині світу

Коли Азель виповнилось 10, вона почала пробувати свої сили у модельному бізнесі.

А тепер, коли народилась Каміла, її Instagram вже має 33 000 підписників.

Дівчатка вже мають популярний Instagram

Ц і дві сестри з Казахстану зачаровують своєю красою

У родині колись вже були люди з альбінізмом

"Коли я народила дітей, я нічого не розуміла. Лікарі були шоковані.

Тепер я розумію, що це альбінізм. Я не знала, що мені робити, як жити.

Потім я дізналась, що серед моїх пращурів були люди з альбінізмом", – каже мама дівчаток Айман.

Мама дівчаток спершу була шокована Старшу дівчинку навіть спершу віддали в школу для дітей з інвалідністю

Альбінізм ніяк не впливає на інтелект дитини

Спочатку Азель навіть віддали в школу для дітей з інвалідністю, але потім перевели у звичайну.

Вони інші й вони унікальні

Це справді неймовірна краса!

"Азель чудово вчиться. Альбінізм ніяк не впливає на інтелект дитини", – каже Айман.

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