Сестри з альбінізмом зачаровують світ своєю красою. ФОТО

Альбінізм – це відсутність пігменту шкіри, волосяного покриву та райдужки ока.
Людина з альбінізмом може народитися у будь-якій частині світу, але от частота виникнення цього генетичного явища залежить від регіону.
Наприклад, в Європі лише 1 новонароджений на 20 000 матиме альбінізм.
А у країнах Африки – 1 на 1000.
Проте альбінізм має свою неповторну красу, і ці дві сестри з Казахстану просто зачаровують нею, пише Bored Panda.
|Лише 1 новонароджений на 20 000 матиме альбінізм
Маленькій Каміллі два роки, а її старшій сестрі Азель – 14.
|Альбінізм має свою неповторну красу
В родині є хлопчик – Алдійар, йому 8 і він має типову для казахів зовнішність.
|Середній син в родині має типову для казахів зовнішність
"Люди дивуються, коли нас бачать. Деякі навіть не знають, що таке альбінізм", – каже Азель.
Мама дівчаток теж спочатку дуже здивувалась, коли побачила, яких дітей подарувала цьому світові.
|Маленька Камілла та її старша сестра Азель
|Людина з альбінізмом може народитися у будь-якій частині світу
Коли Азель виповнилось 10, вона почала пробувати свої сили у модельному бізнесі.
А тепер, коли народилась Каміла, її Instagram вже має 33 000 підписників.
|Дівчатка вже мають популярний Instagram
|Ці дві сестри з Казахстану зачаровують своєю красою
|У родині колись вже були люди з альбінізмом
"Коли я народила дітей, я нічого не розуміла. Лікарі були шоковані.
Тепер я розумію, що це альбінізм. Я не знала, що мені робити, як жити.
Потім я дізналась, що серед моїх пращурів були люди з альбінізмом", – каже мама дівчаток Айман.
| Мама дівчаток спершу була шокована
|Альбінізм ніяк не впливає на інтелект дитини
Спочатку Азель навіть віддали в школу для дітей з інвалідністю, але потім перевели у звичайну.
|Вони інші й вони унікальні
|Це справді неймовірна краса!
"Азель чудово вчиться. Альбінізм ніяк не впливає на інтелект дитини", – каже Айман.
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