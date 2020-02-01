Сестри з альбінізмом зачаровують світ своєю красою. ФОТО

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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1 лютого 2020

Альбінізм це відсутність пігменту шкіри, волосяного покриву та райдужки ока. 

Людина з альбінізмом може народитися у будь-якій частині світу, але от частота виникнення цього генетичного явища залежить від регіону.

Наприклад, в Європі лише 1 новонароджений на 20 000 матиме альбінізм.

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А у країнах Африки 1 на 1000. 

Проте альбінізм має свою неповторну красу, і ці дві сестри з Казахстану просто зачаровують нею, пише Bored Panda.

 Лише 1 новонароджений на 20 000 матиме альбінізм

Маленькій Каміллі два роки, а її старшій сестрі Азель 14.

 Альбінізм має свою неповторну красу

В родині є хлопчик Алдійар, йому 8 і він має типову для казахів зовнішність.

 Середній син в родині має типову для казахів зовнішність

"Люди дивуються, коли нас бачать. Деякі навіть не знають, що таке альбінізм", каже Азель.

Мама дівчаток теж спочатку дуже здивувалась, коли побачила, яких дітей подарувала цьому світові.

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 Маленька Камілла та її старша сестра Азель
 Людина з альбінізмом може народитися у будь-якій частині світу

Коли Азель виповнилось 10, вона почала пробувати свої сили у модельному бізнесі.

А тепер, коли народилась Каміла, її Instagram вже має 33 000 підписників. 

Дівчатка вже мають популярний Instagram  
 Ці дві сестри з Казахстану зачаровують своєю красою
У родині колись вже були люди з альбінізмом

"Коли я народила дітей, я нічого не розуміла. Лікарі були шоковані.

Тепер я розумію, що це альбінізм. Я не знала, що мені робити, як жити.

Потім я дізналась, що серед моїх пращурів були люди з альбінізмом", каже мама дівчаток Айман. 

 Мама дівчаток спершу була шокована
 Старшу дівчинку навіть спершу віддали в школу для дітей з інвалідністю 

 Альбінізм ніяк не впливає на інтелект дитини

 

Спочатку Азель навіть віддали в школу для дітей з інвалідністю, але потім перевели у звичайну.

 Вони інші й вони унікальні 
 Це справді неймовірна краса!

"Азель чудово вчиться. Альбінізм ніяк не впливає на інтелект дитини", каже Айман. 

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