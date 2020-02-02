15 помилок, які роблять туристи у Парижі. Поради, як їх уникнути, від місцевих

Париж – для багатьох став туристичною мрією.

Місто смачної кухні та приголомшливої архітектури пропонує гостям чимало локації для відвідування.

Проте запорука гарної подорожі – правильна організація.

Місцеві жителі поділилися з туристами переліком 15 найпопулярніших помилок, яких варто остерігатися у Парижі, пише Huffpost.

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1. Перенасичений графік

Париж – велике місто з багатьма туристичними привабами. Проте не варто перенасичувати свій графік, щоб подивитися все за кілька днів.

Якщо час лімітований, краще бути вибірковим – приділити більше уваги кільком локаціям.

Екскурсовод Річард Наем, засновник Eye Prefer Paris Tours, радить додавати у денний графік щонайбільше два-три заняття.

2. Традиційне привітання парижан

Мабуть кожен, хто їде у Париж, тренувався казати фірмове Bonjour. Приїхавши в місто – не соромтеся його вживати. Вітайтеся навіть замість вибачення, коли хочете комусь задати питання.

У Франції абсолютно всі очікують належного вітання, коли ви заходите в їхню установу.

Якщо проігноруєте чуже Bonjour – це буде розцінюватися як грубість з вашого боку. Зазвичай, ви отримаєте набагато кращий рівень послуг, якщо привітаєтесь.

3. Не поспішайте у ресторанах

Французи не люблять поспішати під час прийомів їжі.

В середньому місцеві жителі витрачають на обід та вечерю 60-75 хвилин.

Така особливість зумовлена також повільним обслуговуванням та невеликою кількістю персоналу у закладах.

4. Перевіряйте робочий графік

Перш ніж кудись відправитись у Парижі, варто ретельно перевірити години роботи.

Багато локацій працюють не цілодобово і можуть мати нестандартний графік перерв та вихідних.

Можливо, доведеться перевіряти офіційні веб-сайти або навіть копатися в соціальних мережах (особливо в серпні, коли багато закладів Парижа закривається).

5. Будьте обачним – кишенькові злодії!

Париж з усією своєю чарівністю та красою, як і будь-яке інше велике місто, страждає від кишенькових злодіїв.

Найчастіше вони працюють поряд з популярними туристичними пам'ятками, такими як Ейфелева вежа та Лувр.

Щоб вберегти свої речі, краще тримати їх перед собою, особливо у багатолюдному метро.

До речі, якщо у вагоні тиснява – краще почекати наступного потяга.

Користуватися банкоматами варто всередині банку, а не зовні.

6. Єдиний квиток для всіх музеїв

Така покупка доцільна, якщо ви плануєте відвідати щонайменше два музеї на день. В іншому випадку – це марна трата коштів.

Квитки для кожного великого музею можна без проблем придбати онлайн.

А якщо у вас є музейна перепустка, то можете зарезервувати час для свого відвідування.

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7. Не говоріть занадто голосно

Справа в тому, що це може зробити вас мішенню для кишенькових злодіїв.

У людних місцях не варто голосно розповідати про свої особисті справи, або місце проживання.

Візьміть приклад з французів – розмовляйте низьким, рівним тоном, щоб уникнути небажаної уваги.

8. Купівля хліба, вина та сиру в супермаркетах

Не купуйте хліб, сир та вино в супермаркеті.

У кожного парижанина є своя улюблена пекарня, де він може придбати традиційний багет чи недільний круасан. Їжте багет на вулиці, як справжній парижанин.

Можна посидіти на лавці й скуштувати прямо там трохи сиру і випити келих вина.

Щоб придбати смачне вино, навіть якщо воно трохи дорожче, йдіть у виноробні.

Що стосується сиру – вирушайте до сировара.

9. Проживання біля Ейфелевої вежі

Кілька відомих мережевих готелів розташовані недалеко від визначної пам'ятки.

Проте така локація має свої мінуси – пастка з туристичних ресторанів та шумне міське шосе поруч.

Околиці Ейфелевої вежі – один з найтуристичніших районів Парижа, де рідко можна зустріти місцевих жителів або знайти автентичну французьку культуру.

Придивіться житло в історичному мікрорайоні, як романтичний Сен-Жермен.

10. Стежте за своєю сумкою в ресторанах

В паризьких закладах, столики тісно розташовані один біля одного.

Саме тому звичне вішання сумки на спинку стільця – тут не лише недоречне, а й небезпечне.

Щоб убезпечити себе від кишенькових злодіїв придбайте сувенірний гачок для сумки, який можна прикріплювати до столу.

Таким чином ваші речі завжди будуть у вас перед очима.

11. Не забувайте про прогулянки

Якщо у місті гарна погода, відвідуйте лише один музей на день, а решту часу – присвятіть прогулянкам, вивчаючи прекрасну архітектуру.

Пам'ятайте, якщо ви не побачите якийсь музей, то завжди можна до нього повернутися.

Лувр – не пропаде!

Фото rglinsky/Depositphotos

12. Не намагайтеся привезти додому багети та круасани

Ви не зможете привести додому французький багет і круасани, адже вони перетворяться на сухарі.

Якщо дійсно хочете принести трохи хліба додому, виберіть великий сільський хліб (au levain – хліб із закваски), не нарізаний скибочками.

У паперовому пакеті він може бути свіжим кілька днів і зберігати свої корисні властивості.

13. Черги довжиною у вічність

Не заповнюйте свій маршрут лише топовитми музеями та визначними пам'ятками, адже більшу половину часу доведеться провести у чергах.

Краще відвідайте менш відомі музеї, архіви та барахолки – у Парижі є справжні "дорогоцінності".

Місто можна пізнати, прогулюючись мікрорайонами та вулицями, де працюють ремісники та маленькі крамниці.

Саме вони створюють атмосферність Парижу.

14.Чайові

Технічно це називається плата за послуги.

Ваш остаточний рахунок у ресторані чи кафе у Франції – це все, що потрібно заплатити.

Однак можна залишити невелику винагороду у монетах – 3-5% від вашого рахунку.

Проте цілком прийнятно взагалі нічого не залишати, якщо у вас немає монет.

15. Перебування в "туристичному режимі"

Часто туристи віддають перевагу популярним локаціям, які "потрібно" відвідати.

Та набагато цікавіше досліджувати місто через власні інтереси.

Можна пошукати спеціальний експонат художника, яким ви захоплюєтеся, або відвідати унікальний спеціалізований магазин, пов’язаний із хобі чи захопленням.

Перебування в "туристичному режимі" не забезпечить вам яскравих емоцій. Варто спробувати щось нове!

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