Як МОН планує покращити якість підручників у школах

Від 24 лютого до 12 березня вчителі вибиратимуть підручники, які друкуватимуться цьогоріч для 3-х класів за державні кошти.

Щоб вберегти вчителів від тиску, працюватиме "гаряча лінія".

Про це сьогодні під час пресконференції розповіла міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

Також МОН планує навчати експертів, автономізувати експертизу та удосконалити критерії відбору підручників, щоб покращити якість навчальних матеріалів у школах.

"Підручники досі не є до кінця якісними, там багато фактологічних помилок, ціннісних перекручень, несанкціонованого використання авторських матеріалів", – пояснила Новосад.

Фото із пресконференції МОН. Джерело: пресслужба МОН

Конкурсний відбір підручників сьогодні відбувається в два етапи. Під час першого літературу аналізують експерти у чотирьох напрямках: навчально-методичному, психолого-педагогічному, дизайнерському та антидискримінаційному.

Сьогодні підручники, які друкуватимуть для третього класу НУШ у 2020-му, пройшли перший етап експертизи.

Загалом було подано 72 проекти підручників, відхилили 11. На етапі апеляції всі підручники повернули до конкурсного відбору.

Під час другого етапу вчителі подають пропозиції до підручників.

Потім міністерство має прийняти рішення про завершення конкурсу і рекомендувати перелік підручників, які мають бути надруковані.

Проте для того, щоб вчителі ефективно вибирали літературу, потрібен час, сказав Вадим Карандій, керівник Українського інституту розвитку освіти.

"Багато хто зараз говорить про те, що повністю віддати питання оцінки підручника педагогічному працівнику.

Але наших педагогів не вчили, як добирати навчальний контент, аналізувати його і критично ставитися до нього в навчальному процесі.

Сьогоднішня система сповідує, що всі матеріали мають прийти чітке експертування, грифування, вчитель має використовувати тільки типові рішення, які їм пропонувала централізована система зверху", – пояснив Карандій.

За його словами, вчителю потрібно зрозуміти, що таке академічна свобода і що вона нерозривно пов’язана з його відповідальністю за наслідки навчального процесу.

Що змінює МОН, щоб покращити якість підручників?

Запрацювала гаряча лінія, на яку вчителі анонімно можуть поскаржитися на тиск при відборі підручника.

"У нас є багато випадків, коли на вчителів під час вибору підручників тиснуть", – розповіла Новосад.

За словами освітнього омбудсмена, це пов’язано з двома моментами.

Перший – у вчителя може бути зацікавленість у виборі певного підручника.

Також вчитель може відчувати тиск методичної служби, яка звикла до певного матеріалу.

Номер лінії: 044-248-17-50

Пошта: dpo@imzo.gov.ua, expert37mon@gmail.com

Поскаржитися також можна самому освітньому омбудсмену: +380 44 406-72-34, +380 95 143-87-26.

Експерти, які аналізують підручники на першому етапі, зобов’язані пройти навчання.

"Ці зміни були впроваджені ще влітку 2019 року, зокрема, близько 200 експертів, які проводили експертизу підручників цьогоріч, були зобов’язані пройти навчання. І ми вже бачимо, що експертиза підручників зросла, хоча все одно ще далека від ідеалу", – розповіла Новосад.

МОН планує удосконалити критерії відбору підручників

"Фінські експерти, з якими ми працюємо разом, кажуть, що критерії доволі нечіткі і потребують доопрацювання", – повідомила міністерка.

Міністерство хоче збільшити термін підготовки та експертизи підручників

"Однією з найбільших проблем, яка не дозволяє зробити підручники кращими – це занадто короткий термін в межах нинішнього законодавства для їхньої підготовки, особливо для етапу експертизи і оцінювання вчителями", – розповіла Новосад.

І якщо, наприклад, експерти кажуть, що ці підручники погані і ми не будемо пропонувати їх на другий етап, і конкурс починається знову, то навчальний рік розпочнеться без підручників, пояснила міністерка.

Тому, за словами Ноовосад, на підготовку підручників, буде потрібно щонайменше 2 роки.

"Це одна з тих новацій, яку ми будемо впроваджувати з 2021 року, коли наповну запрацює Інститут розвитку освіти. Певні речі пілотуватимуться цього року, зокрема експертизи підручників для 4 класу", – повідомила міністерка.

МОН планує створити автоматизовану систему експертизи

"Упродовж пів року за підтримки фінської сторони ми маємо створити автоматизовану систему експертизи", – заявив Карандій.

З 2021 року оцінювати і вибрати підручники будуть не по класах, а відповідно до циклів навчання

Тобто вибиратимуть лінійки підручників одразу для 1-2, 3-4, 5-6, 7-9 та 10-12 класів.

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"Конкурс має проходити не лише підручник, а посібник для вчителя, зошит для учня та інші матеріали, які мають бути задіяні в навчальному процесі", – розповіли на пресконференції.

Всі питання, пов’язані із підручниками, потрібно розбити на три етапи, сказав Карандій:

вдосконалення тих процесів, які вже існують з експертування,

створення нової моделі з 2021 року,

використання всіх переваг автономії і децентралізації освіти.

"Але це буде можливо упродовж наступних 10 років", – додав Карандій.

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