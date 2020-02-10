"Нова українська школа" може залишитися без нових підручників

За щоденними розмовами на політичні теми ми не маємо випускати з уваги те, що насправді важливе – освіта наших дітей.

Усі ми – батьки учнів – мріємо про їхнє якісне навчання у школі.

Для цього мають бути створені всі умови. Насамперед – учні мають до початку навчального року отримати підручники.

Та бюрократичні процеси в останні роки створювали перешкоди для вчасного забезпечення школярів засобами навчання.

На жаль, у 2020-му історія може повторитися.

Цього року стартує навчання у 3-му класі "Нової української школи", і, попри сподівання батьків та вчителів, учні можуть піти на уроки без нових підручників.

Чому так може статися?

Перед тим, як потрапити до школи, підручник проходить експертизу. Це – невід’ємний етап конкурсу.

Так-от, цьогоріч експерти забракували близько десятка проєктів підручників. Зокрема, тих авторів, які розробили Держстандарт початкової освіти та типові освітні програми. І тих, що написали багатотиражні підручники, за якими працюють понад 10 тисяч учителів "Нової української школи".

Гадаєте, у цих проєктах підручників знайшли щось заборонене?

Якусь псевдонаукову інформацію, мову ворожнечі чи пропаганду тероризму?

Помиляєтеся. Підручники відхилили за значно серйознішими звинуваченнями.

Скажімо, у слові "попередньої" бракує літери "н". Це єдина помилка, яку експерти виловили у тексті на 400 сторінок. Але вага її така, що з проєкту підручника знято бали оцінювання, і він тепер летить мимо школи.

Пригадуєте бувальщину про пропущену літеру "р" у слові "Сталінград", яка в повоєнні роки коштувала друкарям десятилітнього ув’язнення?

Ось така "розстрільна" експертиза і в наших підручників.

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Інший проєкт підручника не добрав балів через те, що на його обкладинці намальовані квіточки.

"Хлопчикам такий елемент може не сподобатися", – переконаний експерт. Чи експертка – бо імена та прізвища оцінювачів від суспільства сховані.

Зате їхній недостатній рівень знань, умінь та навичок – очевидний.

Одразу кілька проєктів підручників експерти "зрізали" за те, що в них немає словникових слів.

Може, ще хтось пам’ятає: Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця, герой, диктант… Так-от, у "Новій українській школі" їх уже на заучують "на зубок". Ці списки вилучено з типових освітніх програм. Але експерти про це не знають, бо не орієнтуються у предметі, який оцінюють.

І таких прикладів – десятки.

Цьогоріч експертизу зробили платною. Учасники конкурсу оплатили роботу кожного з 8 експертів. Очікувалося, що за гідну винагороду експерти ретельно й відповідально проведуть оцінювання.

Але ж ні!

Двоє експертів, наприклад, написали висновки, в яких аж 17 (сімнадцять) дослівних збігів тексту. По простому – списали одне в одного. А може, переписали з кимось заготовленої "риби", бо не мали часу на професійну та оцінки.

Кожен експерт аналізував 3-5 проєктів підручників. Це 600-1000 сторінок.

Чи можливо об’єктивно оцінити такий обсяг матеріалів з належною аргументацією всього за місяць часу?

Мабуть, ні. В іншому випадку експерт навіть не дочитав проєкт підручника до кінця.

Автори написали його у форматі подорожі Україною – із заходу на схід. Але експерт далі Львівської області нічого не побачив, зробив висновок, що це підручник для регіонального навчання – і зняв бали.

І я певна, що ви ніколи не здогадаєтеся, яку інформацію ж експерти вважають зайвою у підручнику з української мови та читання.

Увага, правильна відповідь: пораду учням читати щодня!

І так, таку пораду експерт теж конвертує у змінусовані бали.

Національна освітня асоціація іще торік застерігала: чинна процедура експертизи, успадкована від попереднього керівництва МОН, знищить новий шкільний підручник у зародку.

Про це також говорили всі учасники круглого столу, за яким НОА зібрала усю галузь шкільного підручникотворення.

Експертиза наразі ніяк не впливає на якість підручника, має заборонний характер, бо експерти ставлять бар’єр, яким відсікають підручники, замість того, щоби вдосконалити його своїми рекомендаціями та пропозиціями.

Справді фахових та прискіпливих експертів мало, більшість непідготовлені, некомпетентні та ще й упереджені.

Про це в один голос говорили й автори підручників, й видавці, й освітні експерти.

Із цим погодилися і представники міністерства, задекларували готовність спільно змінювати процедуру. Щоправда, із наступного циклу відбору підручників для 4 класу.

А що буде з підручниками для третьокласників?

Я поясню на пальцях:

1. Після апеляції автори підручників та видавці, чиї проєкти підручників відхилили, підуть шукати справедливості в суді.

2. Конкурс призупиниться на невизначений час.

3. Наступний етап конкурсу – учительський вибір підручників – відбудеться, коли конкурс розблокується за рішенням суду. Можливо, аж під час літніх канікул.

4. Навчання третьокласників за програмою "Нової української школи" розпочнеться без підручників – надрукувати майже 5 млн примірників книжок за пару місяців до 1 вересня просто не встигнуть.

Але є й інший.

По-перше, провести неупереджену й фахову апеляцію. Закликаю членів апеляційної комісії конкурсу бодай раз ознайомитися із апеляційними скаргами та експертними висновками.

Упевнена, аргументів авторів підручників більше ніж достатньо, аби переконатися, що така "експертиза" далека від об'єктивності.

І по-друге: дайте учителям можливість вибрати підручник з усіх запропонованих на конкурс проєктів. Нехай вони вирішують, за якими підручниками справді варто навчати дітей.

Наші діти та вчителі шкіл мають отримати якісні підручники до початку навчального року.

Це питання відповідальності не лише авторів, видавців та МОН. Це питання національного інтересу.

Вікторія Войціцька, голова правління "Національна Освітня Асоціація", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина DenisNata/Depositphotos

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