X,Y,Z чи бебі-бумер? Пройдіть ТЕСТ й дізнайтесь до якого покоління ви належите

Нещодавно ми розповідали, що таке теорія поколінь, та що вирізняють чотири покоління: бебі-бумерів, та Х, Y, Z.

Цю теорію часто критикують, через відсутність емпіричних даних.

Кажуть, що її автори Нейл Хоув та Вільям Штраус не врахували індивідуальні характеристики, що впливають на життя людей, а їхні узагальнення – всесвітнє зло.

Та й люди можуть відчувати себе не на свій вік, чи поділяти цінності іншого покоління.

Ми пропонуємо вам пройти невеликий тест, що допоможе дізнатись, погляди якого з чотирьох поколінь вам ближчі.