Тест

X,Y,Z чи бебі-бумер? Пройдіть ТЕСТ й дізнайтесь до якого покоління ви належите

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28 лютого 2020

ОНОВЛЕНО 24.09.2021

Нещодавно ми розповідали, що таке теорія поколінь, та що вирізняють чотири покоління: бебі-бумерів, та Х, Y, Z.

Цю теорію часто критикують, через відсутність емпіричних даних. 

Кажуть, що її автори Нейл Хоув та Вільям Штраус не врахували індивідуальні характеристики, що впливають на життя людей, а їхні узагальнення – всесвітнє зло.

Та й люди можуть відчувати себе не на свій вік, чи поділяти цінності іншого покоління.

Ми пропонуємо вам пройти невеликий тест, що допоможе дізнатись, погляди якого з чотирьох поколінь вам ближчі.

1/10

Про що ви мрієте?

2/10

Як ви запам’ятовуєте інформацію?

3/10

Де ви шукаєте роботу?

4/10

Що вас мотивує в роботі?

5/10

Як ви ставитесь до шлюбу?

6/10

Як ви ставитесь до наявності в домі мультиварок, робота-пилососа та інших благ прогресу?

7/10

Де ви найчастіше здійснюєте покупки не харчових продуктів?

8/10

Звідки ви дізнаєтесь новини?

9/10

Для чого ви користуєтесь інтернетом?

10/10

Якому спілкуванню з людьми ви віддаєте перевагу?

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