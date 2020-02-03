Розпочалася реєстрація на ЗНО-2020. Як це зробити онлайн

Третього лютого стартувала реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Основний період реєстрації триватиме до 24 березня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Абітурієнти можуть скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Фото: VIPDesignUSA/Depositphotos

Для того, щоб зареєструватись онлайн, потрібно:

зайти на цей сайт;

створити реєстраційну картку;

підготувати дві фотокартки розміром 3×4, що відповідають досягнутому віку;

зробити копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові).

"Звертаємо увагу, що в паспортах нового зразка (ID-картка) немає серії документа. Під час заповнення реєстраційної форми поле "серія" залишайте порожнім", – зауважують в центрі.

Після цього потрібно сформувати комплект реєстраційних документів та подати його людині, яка відповідальна за реєстрацію в закладі, в якому навчається учень/студент.

Випускники минулих років зможуть зареєструватися самостійно і надіслати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.

У додатковий період реєстрації (з 4 до 18 травня) зможуть подавати документи ті, хто "брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та не встигли зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в основний період реєстрації".

Нагадаємо, абітурієнти можуть скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО проводиться з 11 навчальних предметів.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.