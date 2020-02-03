Розпочалася реєстрація на ЗНО-2020. Як це зробити онлайн

Третього лютого стартувала реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Основний період реєстрації триватиме до 24 березня.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
|Абітурієнти можуть скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Фото: VIPDesignUSA/Depositphotos
Для того, щоб зареєструватись онлайн, потрібно:
- зайти на цей сайт;
- створити реєстраційну картку;
- підготувати дві фотокартки розміром 3×4, що відповідають досягнутому віку;
- зробити копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові).
"Звертаємо увагу, що в паспортах нового зразка (ID-картка) немає серії документа. Під час заповнення реєстраційної форми поле "серія" залишайте порожнім", – зауважують в центрі.
Після цього потрібно сформувати комплект реєстраційних документів та подати його людині, яка відповідальна за реєстрацію в закладі, в якому навчається учень/студент.
Випускники минулих років зможуть зареєструватися самостійно і надіслати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.
У додатковий період реєстрації (з 4 до 18 травня) зможуть подавати документи ті, хто "брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та не встигли зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в основний період реєстрації".
Нагадаємо, абітурієнти можуть скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО проводиться з 11 навчальних предметів.
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