Чому мем з Кіану Рівзом має бути на сторінках "Всесвітньої історії" за 10 клас? Пояснює автор

Актор Кіану Рівз буквально увійшов в історію.

Автори підручника "Всесвітня історія 10 клас" (2018 рік) помістили знаменитий мем "Сумний Кіану", на фото 1932 року "Обід на хмарочосі".

Першим це помітив користувач Twitter під ніком тремба.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Сумного Кіану можна знайти на 58 сторінці, в 9 параграфі "США в міжвоєнний період".

"Підручник відрізняється особливою системою побудови та структурування навчального матеріалу, визначення основних термінів.

Фрагменти історичних документів, довідкова та додаткова інформація, ілюстративні матеріали, карти спрямовані на формування інтересу учнів до історії", – йдеться в анотації до підручника.

Автор підручника – кандидат історичних наук Ігор Щупак, директор українського інституту вивчення Голокосту "Ткума" та музею "Пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні".

Книга рекомендована міністерством освіти і науки України.

Оригінальний знімок й фотожаба з підручника. Фото Facebook Ivan Prymachenko

Як повідомив автор підручника у Facebook, мем залишили на сторінках спеціально й тільки уважний читач помітить там актора.

"Коли дизайнер підручника, який спільно зі мною підбирав світлину, показав мені сторінку зі світлиною, "доповненою" Кіану Рівзом, – я спочатку не побачив цієї маленької фігурки.

Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його.

Я згадав, як наприкінці 1990-х рр., в одному навчальному посібнику було розміщено портрет Октавіана Августа з підписом "Юлій Цезар".

За довгі роки використання це помітили і написали про це...нуль читачів", – пише він.

Автор підручника спеціально залишив сумного Кіану на його сторінках. Фото Depositphotos

Автор наголошує, що з ілюстраціями та схемами в підручниках теж треба працювати.

А сучасні діти є візуалами, й цей факт необхідно враховувати.

"У підручнику для 11 класу, я підібрав навіть історичні анекдоти.

Мрію про те, щоб учні більше грали в навчальні комп'ютерні ігри, уважно розглядали ілюстрації підручнику та дивилися навчальні відео", – ділиться Щупак.

Ще одне диво ілюстраторської думки помітили у підручнику "Географія 6 клас" (2014 рік) авторства Валерія Пестушка й Ганни Уварової.

Там розділ "Земля на плані та карті" проілюстрували мапою з відомої комп'ютерної гри Skyrim, пише у Facebook співзасновник онлайн-університету Prometheus Іван Приймаченко.

Мапа з гри Скайрім в українському підручнику. Фото Facebook Ivan Prymachenko

Побачити світ Скайріму можна на 36-й сторінці.

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