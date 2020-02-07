Шкільне меню українських школярів порушує норми – Держпродспоживслужба

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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7 лютого 2020

25% українських навчальних закладів порушують норми щодо натурального і збалансованого дитячого харчування.

Такими є результати аналізу щоденних дитячих меню у шкільних закладах, якими поділилась Держпродспоживслужба. 

25% шкіл порушують норми харчування. Фото liudmilachernetska@gmail.com/Depositphotos

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Усього було опрацьовано 8 тисяч екземплярів денного шкільного меню з різних навчальних закладів України. 

Дослідження показало, що у дитячому харчуванні, яке пропонують у навчальних не вистачає:

  • молока;
  • масла вершкового;
  • сметани;
  • сиру кисломолочного;
  • яєць;
  • фруктів;
  • соків;
  • овочів.

Крім цього, діти отримують лише 40-60% продуктів тваринного походження (риби, м'яса) від встановленої норми.

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Калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби та рослинна олія).

Таке поєднання продуктів свідчить про незбалансоване харчування українських школярів. 

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