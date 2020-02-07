Шкільне меню українських школярів порушує норми – Держпродспоживслужба

25% українських навчальних закладів порушують норми щодо натурального і збалансованого дитячого харчування.

Такими є результати аналізу щоденних дитячих меню у шкільних закладах, якими поділилась Держпродспоживслужба.

25% шкіл порушують норми харчування. Фото liudmilachernetska@gmail.com/Depositphotos

Усього було опрацьовано 8 тисяч екземплярів денного шкільного меню з різних навчальних закладів України.

Дослідження показало, що у дитячому харчуванні, яке пропонують у навчальних не вистачає:

молока;

масла вершкового;

сметани;

сиру кисломолочного;

яєць;

фруктів;

соків;

овочів.

Крім цього, діти отримують лише 40-60% продуктів тваринного походження (риби, м'яса) від встановленої норми.

Калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби та рослинна олія).

Таке поєднання продуктів свідчить про незбалансоване харчування українських школярів.

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