Шкільне меню українських школярів порушує норми – Держпродспоживслужба

25% українських навчальних закладів порушують норми щодо натурального і збалансованого дитячого харчування.
Такими є результати аналізу щоденних дитячих меню у шкільних закладах, якими поділилась Держпродспоживслужба.
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25% шкіл порушують норми харчування. Фото liudmilachernetska@gmail.com/Depositphotos
Усього було опрацьовано 8 тисяч екземплярів денного шкільного меню з різних навчальних закладів України.
Дослідження показало, що у дитячому харчуванні, яке пропонують у навчальних не вистачає:
- молока;
- масла вершкового;
- сметани;
- сиру кисломолочного;
- яєць;
- фруктів;
- соків;
- овочів.
Крім цього, діти отримують лише 40-60% продуктів тваринного походження (риби, м'яса) від встановленої норми.
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Калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби та рослинна олія).
Таке поєднання продуктів свідчить про незбалансоване харчування українських школярів.
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