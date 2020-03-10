Кабмін призначив в. о. міністра культури

Кабмін поклав тимчасове виконання обов'язків міністра культури на Світлану Фоменко, передає Укрінформ.

З квітня 2016 року вона обіймала посаду першої заступниці міністра культури.

Світлана Фоменко. Фото: пресслужба Мінкультури





Світлана Фоменко у 2004–2006 роках обіймала посаду радниці генерального директора Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представників.

З березня 2007 року була головною спеціалісткою, а з 2008 року – начальницею відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Управління міжнародних зв’язків апарату ВО КМР (КМДА).

З 2013 року працювала начальницею Управління міжнародного співробітництва Міністерства культури.

З серпня по грудень 2014 року була заступницею Міністра культури України з питань європейської інтеграції.

З 2015 до квітня 2016 року працювала помічницею-консультанткою народного депутата України Єленського В.С., заступника голови Комітету ВРУ з питань культури і духовності.

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