Кабмін призначив в. о. міністра культури

Кабмін поклав тимчасове виконання обов'язків міністра культури на Світлану Фоменко, передає Укрінформ.
З квітня 2016 року вона обіймала посаду першої заступниці міністра культури.
|Світлана Фоменко. Фото: пресслужба Мінкультури
Світлана Фоменко у 2004–2006 роках обіймала посаду радниці генерального директора Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представників.
З березня 2007 року була головною спеціалісткою, а з 2008 року – начальницею відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Управління міжнародних зв’язків апарату ВО КМР (КМДА).
З 2013 року працювала начальницею Управління міжнародного співробітництва Міністерства культури.
З серпня по грудень 2014 року була заступницею Міністра культури України з питань європейської інтеграції.
З 2015 до квітня 2016 року працювала помічницею-консультанткою народного депутата України Єленського В.С., заступника голови Комітету ВРУ з питань культури і духовності.
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