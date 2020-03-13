Зеленський підписав закон "Про повну загальну середню освіту"

Президент Володимир Зеленський нарешті підписав Закон "Про повну загальну середню освіту", ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Раніше були побоювання стосовно затримки з підписанням документа.

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Президент Володимир Зеленський. Фото Офіс президента України

Колишня очільниця МОН Ганна Новосад розповідала в інтерв'ю "Українській правді. Життя", що за її даними закон був підписаний ще раніше, але технічні нюанси заважали опублікувати його як підписаний.

"За моїми даними, він підписаний, просто зараз є якісь технічні нюанси, щоб передати його в Раду і опублікувати як підписаний.

Але ми з президентом мали дві розмови про цей закон, зокрема, в контексті мовного питання, і в нас не було розбіжностей щодо того, що він має бути підписаний.

Тому я щиро сподіваюся, що це просто якась технічна затримка", – розповіла Новосад.

Новий закон передбачає:

можливість для учнів обирати свою освітню траєкторію,

індивідуальні та групові консультації для учнів,

контракти для директорів та вчителів на пенсії,

фінансову автономію шкіл,

можливість позапланової перевірки шкіл та інше.

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