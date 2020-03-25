Уряд визначився, хто буде тимчасово виконувати обов'язки міністра освіти і науки

Любомира Мандзій, яка була заступницею ексміністерки Ганни Новосад, буде тимчасово виконувати обов'язки міністра освіти і науки.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 25 березня, повідомляє МОН.

"Це дуже велика відповідальність. У зв’язку з пандемією коронавірусу та всеукраїнським карантином перед міністерством стоїть безліч нагальних викликів та проблем.

І найважливіше – ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії та багато іншого", – відзначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Любомира Мандзій. Фото із її Facebook-сторінки

Що відомо про Любомиру Мандзій

Любомира Мандзій народилася 10 травня 1973 року у селі Опака Дрогобицького району Львівської області.

1995-го закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Географія".

Упродовж 1998-2001 роках за спеціальністю "Політичні інститути та процеси" навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2003 році захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук. 2008 року отримала вчене звання доцента.

З 2001 року до 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Протягом 2016-2019 роках – директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

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