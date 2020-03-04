Українка Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі. Чому це круто

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
40105
4 березня 2020

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала натхненницею для створення ляльки Барбі в рамках проекту Dream Gap.

До 60-річчя компанії та Міжнародного жіночого дня у Mattel випустили нову колекцію ляльок, які можуть стати справжнім взірцем для наслідування. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan) 6 Сер 2019 р. о 6:48 PDT

Реклама:

У компанії кажуть, що прагнуть надихнути цією колекцією якомога більше дівчат:

"Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно".

Кожна з ляльок є прототипом успішних жінок зі сфери спорту, культури, мистецтва, моделінгу, політики та науки.

Крім українки у колекцію увійшло ще 40 моделей, серед них: співачка LIRA, журналістка Іта Баттроз, художниця Фріда Кало, математик Кетрін Джонсон та інші видатні особистості. 

Реклама:
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Nelstar Nkosi (@the_nelstar) 29 Лют 2020 р. о 1:17 PST

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Adwoa Aboah (@adwoaaboah) 6 Бер 2019 р. о 1:12 PST

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений ibtihaj (@ibtihajmuhammad) 23 Лют 2019 р. о 11:59 PST

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 20
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2141
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2987
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат