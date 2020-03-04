Українка Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі. Чому це круто

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала натхненницею для створення ляльки Барбі в рамках проекту Dream Gap.
До 60-річчя компанії та Міжнародного жіночого дня у Mattel випустили нову колекцію ляльок, які можуть стати справжнім взірцем для наслідування.
Переглянути цей допис в InstagramРеклама:
У компанії кажуть, що прагнуть надихнути цією колекцією якомога більше дівчат:
"Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно".
Кожна з ляльок є прототипом успішних жінок зі сфери спорту, культури, мистецтва, моделінгу, політики та науки.
Крім українки у колекцію увійшло ще 40 моделей, серед них: співачка LIRA, журналістка Іта Баттроз, художниця Фріда Кало, математик Кетрін Джонсон та інші видатні особистості.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Вас також може зацікавити:
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.