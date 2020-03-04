Українка Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі. Чому це круто

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан стала натхненницею для створення ляльки Барбі в рамках проекту Dream Gap.

До 60-річчя компанії та Міжнародного жіночого дня у Mattel випустили нову колекцію ляльок, які можуть стати справжнім взірцем для наслідування.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan) 6 Сер 2019 р. о 6:48 PDT

У компанії кажуть, що прагнуть надихнути цією колекцією якомога більше дівчат:

"Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно".

Кожна з ляльок є прототипом успішних жінок зі сфери спорту, культури, мистецтва, моделінгу, політики та науки.

Крім українки у колекцію увійшло ще 40 моделей, серед них: співачка LIRA, журналістка Іта Баттроз, художниця Фріда Кало, математик Кетрін Джонсон та інші видатні особистості.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nelstar Nkosi (@the_nelstar) 29 Лют 2020 р. о 1:17 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Adwoa Aboah (@adwoaaboah) 6 Бер 2019 р. о 1:12 PST

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ibtihaj (@ibtihajmuhammad) 23 Лют 2019 р. о 11:59 PST

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