Допишіть 8 історій дівчат. Інтерактивний текст

Захищати свої права – це нормально.

Боротися за справедливість – потрібно.

Надихати власним прикладом інших – важливо і дуже цінно.

Фундація АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine) разом з ГО "Позитивні жінки" та "Українська Правда. Життя" зібрали 8 історій з реального життя, щоб ви змогли зрозуміти, як багато викликів потрібно долати жінкам.

Пропонуємо вам стати співавторами цього матеріалу.

Ваше завдання – спробувати здогадатися, як кожна з 8-ми історій завершилася в реальному житті.

Сподіваємося, що ці історії надихнуть вас боротися кожного разу, коли вас позбавляють права вибору.