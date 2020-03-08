Допишіть 8 історій дівчат. Інтерактивний текст

Захищати свої права – це нормально.
Боротися за справедливість – потрібно.
Надихати власним прикладом інших – важливо і дуже цінно.
Фундація АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine) разом з ГО "Позитивні жінки" та "Українська Правда. Життя" зібрали 8 історій з реального життя, щоб ви змогли зрозуміти, як багато викликів потрібно долати жінкам.
Пропонуємо вам стати співавторами цього матеріалу.
Ваше завдання – спробувати здогадатися, як кожна з 8-ми історій завершилася в реальному житті.
Сподіваємося, що ці історії надихнуть вас боротися кожного разу, коли вас позбавляють права вибору.
Надя у 8 класі. Тільки її класний керівник та директор школи знають, що вона з народження живе з ВІЛ. Однокласники помітили, що Надя щодня п’є пігулки, і почали пліткувати про наркотики. Що трапилося далі?
Олеся навчається на юриста. Цього року вона вирішила написати наукову роботу про доступ жінок до політики. Коли Олеся прийшла до наукового керівника-чоловіка, щоб отримати рекомендації, то трапилося таке:
Steven Cavellier/flickr.com
Юлія – кухар, їй 28, і вона живе з ВІЛ. Нещодавно вона успішно пройшла співбесіду в одному з найкращих ресторанів Києва, однак їй відмовили, коли побачили "позитивний статус" у медкнижці. А що ж було далі?
Катя завжди займалась фітнесом, вела здоровий спосіб життя. Нещодавно вона зробила тест на ВІЛ і дізналася, що в неї інфекція. Вона приймає терапію й продовжила відвідувати спортзал, а ще вирішила розповісти про це тренерці. Що трапилося далі?
Carina Ferraresi/flickr.com
Аня дізналася про ВІЛ-статус під час першої вагітності. Коли завагітніла вдруге, то дуже не хотіла знову ставати на облік вагітності, адже пам’ятала зневажливе ставлення лікарів. Однак таки наважилася піти до нового лікаря. Що трапилося далі?
Олі 23 роки і вона живе з ВІЛ. Нещодавно вона отримала направлення на видалення поліпів, й коли звернулась до медзакладу, в якому роблять такі операції, їй відмовили і порекомендували йти туди, де працюють з ВІЛ-позитивними людьми. Що трапилося далі?
Ніна більше 20 років працює бухгалтером. 4 місяці тому вона побачила вакансію головного бухгалтера у футбольному клубі. Ніна відправила туди своє резюме. Що трапилося далі?
Anek Suwannaphoom/flickr.com
Марійка має ВІЛ-позитивний статус. Цього літа їй виповнилося 9, і вона поїхала вперше у дитячий табір. Одного дня тренерка повела всіх дітей до басейну. А що трапилося далі?
Kirk & Barb Nelson/flickr.com