Яких засобів захисту не вистачає українцям. Опитування

19% опитаних респондентів зазначили, що не мають захисних масок.

Водночас 42% відповіли, що мають захисні маски, а 39% – мають, але недостатньо.

Такі результати опитування оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

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19% опитаних не мають захисних масок. Фото Mika Baumeister/Unplash

Стосовно наявності захисних рукавиць, їх вистачає 40% респондентів, 23% – мають недостатньо.

При цьому 37% – не мають взагалі.

Найкраще українці запаслись дезінфікуючими засобами – вони наявні у 57% респондентів.

29% опитуваних мають їх вдома замало, а 14% – не мають зовсім.

За даними дослідження, найчастіше захисні та дезінфікуючі засоби використовують жінки і респонденти молодшого віку.

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Дослідження проводила Соціологічна група "Рейтинг".

Респондентами були жителі всіх областей України, окрім тимчасово окупованих Криму та Донбасу, віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Під час двох хвиль дослідження було опитано 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.) та 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 4%.

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