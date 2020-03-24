Як користуватися антисептиком. Розповідає головний санітарний лікар

Під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав інструкцію користування антисептичними засобами, якої варто дотримуватися для захисту.
"Якщо у вас немає можливості помити руки з милом біля проточної води, в доступі повинні бути антисептики.
Хочу наголосити на правильності їх використання, оскільки останнім часом фіксуємо неправильне використання антисептичних засобів у побуті", – зазначив замміністра.
|Потрібно застосувати 2,5-3 мл антисептику. Kelly Sikkema/Unplash
Так, головний санітарний лікар зауважив, що просто збризнути антисептиком руки – не ефективно.
"Щоб використання було раціональним, потрібно застосувати 2,5-3 мл антисептику, а після цього протерти руки.
Саме така кількість рідини дозволить мати вологі руки протягом 20-30 секунд.
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За цей час антисептичний засіб подіє на мікроорганізми та віруси, які знаходяться в нас на долонях.
Тільки після такої процедури ми можемо відчувати безпеку та навіть потерти око, якщо є така необхідність", – розповідає Віктор Ляшко.
Центр громадського здоров’я України рекомендує обирати антисептик, який містить 60–80% спирту або 2% хлоргексидину.
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