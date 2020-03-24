Як користуватися антисептиком. Розповідає головний санітарний лікар

Під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав інструкцію користування антисептичними засобами, якої варто дотримуватися для захисту.

"Якщо у вас немає можливості помити руки з милом біля проточної води, в доступі повинні бути антисептики.

Хочу наголосити на правильності їх використання, оскільки останнім часом фіксуємо неправильне використання антисептичних засобів у побуті", – зазначив замміністра.

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Потрібно застосувати 2,5-3 мл антисептику. Kelly Sikkema/Unplash

Так, головний санітарний лікар зауважив, що просто збризнути антисептиком руки – не ефективно.

"Щоб використання було раціональним, потрібно застосувати 2,5-3 мл антисептику, а після цього протерти руки.

Саме така кількість рідини дозволить мати вологі руки протягом 20-30 секунд.

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За цей час антисептичний засіб подіє на мікроорганізми та віруси, які знаходяться в нас на долонях.

Тільки після такої процедури ми можемо відчувати безпеку та навіть потерти око, якщо є така необхідність", – розповідає Віктор Ляшко.

Центр громадського здоров’я України рекомендує обирати антисептик, який містить 60–80% спирту або 2% хлоргексидину.

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